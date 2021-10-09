俄記者獲諾貝爾和平獎 俄政府祝賀打壓兩不誤

俄羅斯最大獨立報《新報》（Novaja Gazeta）的總編輯德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov）10月8日成為了2021年諾貝爾和平獎兩位獲獎者之一。克里姆林宮對穆拉托夫獲獎表達了祝賀。俄羅斯總統新聞秘書德米特里•佩斯科夫（ Dmitry Peskov）稱讚穆拉托夫有勇氣，有才華，為自己的理念堅持不懈。同日，俄國當局又將9名記者和3家媒體機構列為“外國代理人”，繼續打壓異議聲音。

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在得知自己得獎的消息後，穆拉托夫說，這個獎項完全出乎他的意料，他最初以為這個來自挪威號碼的（通知他獲獎的）來電是騷擾電話。他說，獲得今年的諾貝爾和平獎是對俄羅斯國內記者所面臨的越來越大的壓力的一種認可。穆拉托夫說，“俄羅斯新聞業現在正受到壓制。我們將努力幫助那些現在被認定為‘外國代理人’，並被攻擊和驅逐出境的人。”

迄今，《新報》報社中有６名員工被殺害或離奇死亡，包括寫了關於車臣戰爭的揭露性文章的著名俄羅斯女記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaja）。據官方的俄羅斯記者聯盟稱，自1994年以來，已有300名俄羅斯記者被殺害。

穆拉托夫稱：“這獎不是我的。這獎是報社的，首先屬於報社的死難員工：尤里·謝科奇欣、伊戈爾·多姆尼科夫、安娜·波利特科夫斯卡婭、娜斯佳·巴布羅娃、斯塔斯·馬爾克洛夫、娜塔莎·埃斯捷米洛娃，這是他們的獎，不是我的。周一我們將召開編輯部會議，我可以肯定地說，部分獎金當然會捐給‘善的循環’基金會，給患罕見病的孩子們。”

據悉，“善的循環”是針對患有包括罕見病在內的危及生命的嚴重疾病和慢性疾病的兒童設立的俄羅斯基金。穆拉托夫是第三位獲得諾貝爾和平獎的俄羅斯人。前兩位分別是被稱為“蘇聯氫彈之父”的原子核物理學家和人權活動家安德烈·薩哈羅夫及蘇聯第一位總統米哈伊爾·戈爾巴喬夫。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在宣布獲獎後祝賀穆拉托夫是“勇敢”和 “有才華”。佩斯科夫補充說，“他致力於實現自己的理想。我們向他表示祝賀”。

而在穆拉托夫周五得獎消息被公布數小時後，俄羅斯政府將調查新聞網站“Bellingcat”與九名記者和三個媒體組織一起定為“外國代理人”，其中包括英國廣播公司俄羅斯分部的一名僱員。俄羅斯司法部在一份聲明中說，已將三家公司列入其“外國代理人”登記冊，包括在荷蘭註冊的實體“Stichting Bellingcat”。

“Bellingcat”的記者克里斯托·格羅澤夫（Christo Grozev）在推特上說，“你們怎麼用了這麼久？”該網站的創始人艾略特·希金斯（Eliot Higgins）說，“Bellingcat被認為是對俄羅斯的威脅，我們已經被宣布為外國代理人。我猜這就是俄羅斯的諾貝爾獎？”