捷克總統被緊急送往醫院就醫

現年77歲的捷克總統米洛什•澤曼10月10日被救護車緊急送往布拉格中央軍事醫院。他的醫生說還不能提供關於診斷的進一步信息。

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捷克總統府發言人周日通過聲明表示，“根據主治醫生米羅斯拉夫·紮沃拉爾教授的建議，共和國總統米洛什•澤曼同意他在布拉格的中央軍事醫院住院治療。共和國總統於2021年10月10日星期日住院。”

布拉格中央軍事醫院發言人伊特卡·津克（Jitka Zinke）證實，澤曼已入住該醫院，但並未透露其他內容。

據捷克媒體Novinky.cz撰文報導，澤曼周日在鄉村的住宅中與現任總理安德烈•巴比什進行了交談，二人討論了前一天捷克眾議院選舉的結果。

捷克統計局網站信息顯示，在共計200個眾議院席位中，巴比什所領導的政黨“ANO 2011”拿下72席，由三黨組成的中右翼政治聯盟“一起聯合”（SPOLU）奪得71席，由兩黨組成的中間派政治聯盟“海盜和市長”（Pirati+STAN）獲得37席。巴比什及其政黨或將失去執政權。

值得一提的是，“國際調查記者聯盟”（ICIJ）3日發布的一份名為“潘多拉文件”的報告提及，2009年身為企業家的巴比什向海外公司注入2200萬美元，在法國買下一座莊園。巴比什則堅稱，這筆交易沒有違法，而且發生在12年前，並不在其執政期間。