歐中首腦將於周五通話 歐方將着重人權和貿易問題

政治新聞網站POLITICO10月11日報導稱，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles Michel）預計將在15日與中國國家主席習近平通話。一名歐盟外交官介紹稱，歐方將在通話中重點關注人權和貿易問題。

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在過去的一年裡，歐盟與中國的關係一直惡化，因為新疆維吾爾人人權問題引發的雙方系列制裁，以及北京在台灣問題上與立陶宛對峙，因此，多個歐盟國家一直在呼籲對中國採取更強硬的態度。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周日通過文章表示，“在中國問題上，（歐盟）各國領導人一致認為，我們必須在‘夥伴、競爭者、對手’的嘗試基礎上保持強有力的態度。在實際政策方面，挑戰往往是如何將這三個要素融合成一個連貫的整體”。

博雷利說，“對我來說，很明顯，與中國接觸的最佳方式是從團結和力量的立場出發。我們必須鼓勵在氣候政策等某些領域的對話和合作。但是，當中國的決定與我們的觀點背道而馳時，特別是在人權和地緣政治選擇方面，我們也應該準備好予以回擊。這就是我上周在歐盟-中國戰略對話期間與王毅外長交談時採取的路線。”

報導援引一位歐盟外交官的話說，米歇爾將敦促習近平重新考慮北京對歐洲議會議員及歐盟機構的制裁，因為歐盟此前也就維吾爾人人權問題對中方官員實施了制裁。

北京方面對歐盟機構和歐洲議會議員的反制引發強烈反彈，實際上凍結了落實歐中在去年年底達成的中歐全面投資協定的推進工作。報導指，另一位外交官說，這一呼籲表明歐盟需要“從戰略自主的角度”制定自己的對華政策。米歇爾的發言人拒絕發表評論。

歐洲議會德國綠黨籍議員、對華關係代表團主席布迪克費爾(Reinhard Bütikofer)在推特上評價說，領導人通話是一個“積極的”發展。他說，“我把它解讀為一個信號，即北京開始理解一個重要的教訓：他們不能僅僅通過與個別成員國的領導人交談來取得真正的進展。”