一丹麥人在挪威開弓射箭殺人 不排除是恐怖襲擊

據挪威警方今天報告，在挪威康斯伯格鎮涉嫌用弓箭射殺五人的嫌疑犯是一名37歲的丹麥公民。這宗襲擊案是挪威罕見的大規模殺戮事件。周三晚間發生的這起襲擊中還有兩人受傷，其中包括一位下班的警察。

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據路透社今天報道說，挪威警方周四表示，在挪威康斯伯格鎮涉嫌用弓箭射殺五人的嫌疑犯是一名37歲的丹麥公民。警方解釋說，“警方之所以提供這項信息，是因為社交媒體上有很多謠言牽扯到與這起嚴重行為完全無關的人。”

警方聲明沒有透露嫌疑犯的身份。警方也沒有透露嫌犯任何可能的動機。

據本台引述挪威警方稱，10月13日星期三，一名手持弓箭的男子在挪威東南部的康斯伯格殺死了5人，並打傷了另外幾人，隨後被警方逮捕，警方不排除有恐怖主義動機的可能性。

"我們可以遺憾地確認，有幾個人受傷，也有幾個人不幸遇難，"當地警方官員奧伊溫德-阿斯Øyvind Aas在新聞發布會上說。"他補充說："實施這一行為的人已經被警方逮捕，根據我們的信息，只有一個人參與。”

襲擊發生在康斯伯格的幾個地點，包括一家超市，時間大約在18:30（格林尼治標準時間16:30），兇犯殺人動機在目前階段仍未確定。"Øyvind Aas後來在一次新的新聞發布會上補充說："鑒於事件的進程，自然要評估這是否是一次恐怖襲擊。”他補充說："嫌疑人尚未接受問話，現在說他的動機還為時過早。"他補充說，調查人員正在關注"所有可能性"。

據當地記者弗雷德里克-福克斯說，這名男子帶着弓箭的兇嫌穿過由住房、商店和大學校園組成的繁忙街區，只持續了20分鐘，直到他被警察逮捕。 但這是一個血腥的過程。傷亡人數為5人死亡，2人受傷。首都奧斯陸以西80公里的小鎮康斯伯格的居民被警方要求留在家中，警方同時部署了一支人數眾多的警隊圍捕，並配備了炸彈處理專家和直升飛機。

挪威警方調查人員沒有提供任何有關嫌犯動機的細節，他是一名37歲的丹麥人，據信他是單獨行動。然而，鑒於這些事件的性質，他們不排除是恐怖主義行為。據當地TV2報道，持弓的男子最近皈依了伊斯蘭教，據信他身上還有其他武器。一位發言人告訴法新社，挪威國內情報部門（PST）已經接到警報。當被問及恐怖襲擊的可能性時，警方發言人馬丁-伯恩森說，"目前都是猜測。"

警方沒有提供關於該嫌疑人的進一步細節，他被帶到附近的德拉門鎮的警察局。警方沒有證實或否認當局是否已經有嫌犯的卷宗。

警方沒有報告目前要積極擴大尋找其他嫌疑人。

該報道稱，挪威這個北歐王國已經多次成為攻擊的目標，但大多來自極右翼。最引人注目的是在2011年7月，名叫安德斯-布雷維克的兇嫌在奧斯陸引爆了一枚炸彈，然後向烏托亞的工黨青年集會開火，造成77人死亡。