俄外長：俄羅斯駐北約辦事處將暫停工作

俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10月18日表示，俄羅斯將從11月1日起，暫停其駐北約辦事處的工作以及北約駐莫斯科軍事聯絡處的活動。此前，北約驅逐了8名俄羅斯駐北約代表團成員，指這些人都是“未報告的俄羅斯情報人員”。

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拉夫羅夫強調，俄方此舉是對北約決定驅逐8名俄羅斯常駐北約代表的回應。他說，“作為對北約行動的回應，我們暫停我們常駐北約辦事處的工作，其中包括首席軍事代表的工作，可能從11月1日開始，或者可能還需要幾天時間。”

拉夫羅夫指出，北約已經獲悉莫斯科對驅逐8名俄羅斯常駐北約代表的回應。他還介紹稱，終止設在比利時大使館的北約駐莫斯科信息處的活動。他說，“如果北約成員國有任何緊急問題，他們可以就這些問題與我們的駐比利時大使聯繫，他負責保障俄羅斯與比利時王國之間的雙邊關係。”

拉夫羅夫指出，“其次，我們將暫停北約駐莫斯科軍事聯絡處的活動，其工作人員的資格從11月1日起取消。”他強調，北約仍沒有解釋剝奪俄羅斯駐北約代表團成員資格的原因。

北約本月6日表示，其已撤銷對俄羅斯代表團8名成員的認可，並將莫斯科能夠認可的北約職位數量從20人減至10人。

在俄羅斯前雙面間諜謝爾蓋·斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒尤利婭在英國中毒襲擊事件發生後，北約已於2018年3月決定撤銷對俄羅斯駐北約代表團7名成員的外交認證，並將他們從比利時驅逐出去。隨後，俄羅斯代表團的認證數量從30個減少到20個。2021年10月7日，這一數字進一步減少到10人。