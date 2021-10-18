北約秘書長： 中國的崛起使北約變得更需要、更重要

北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）近日在受訪時表示，應對中國崛起帶來的安全威脅將是北約未來根本原因的一個重要部分，這標誌着對該聯盟目標的重大反思，反映了美國“重返亞洲”的地緣戰略政策。

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斯托爾滕貝格在接受英國《金融時報》採訪時說，中國已經通過其網絡能力、新興技術和遠程導彈對歐洲安全產生了影響。他說，如何保護北約盟國免受這些威脅，將在該聯盟未來十年的新理論中得到“徹底”應對。

記者問，“美國的經濟和安全重點是中國，而不是其他。但北約在哪裡合適？北約是否也必須進行支點調整？如果不是，你如何保持北約的相關性？”斯托爾滕貝格說，“如果有的話，中國的崛起使北約更加需要，更加重要，對美國也是如此。”他說，“在我與美國政治家、國會議員等的所有討論中，我已經多次得到的信息是，他們對中國的崛起感到擔憂，但他們也意識到，如果有的話，對美國來說，擁有朋友和盟友是一個巨大的優勢。有朋友是件好事。”

斯托爾滕貝格說，“這是我在2019年向美國國會發表演講時的主要信息之一。它是，在一個更加不可預測或更加不確定的世界--以及全球權力平衡正在發生變化的情況下，那麼對於大國來說，擁有29個朋友和盟友是一個巨大的優勢”。他說，“我覺得，美國明白這一點。因此，建立聯盟符合美國的安全利益。北約不是他們為了對歐洲好而做的事情。北約符合美國的利益，因為與北美站在一起也符合歐洲的利益。”

記者問，“但對北約其他國家來說，我們所說的新冷戰的意義是完全不同的。首要關注的仍然是俄羅斯。”斯托爾滕貝格說，“當然，我們是30個盟友（組成的聯盟），在許多問題上存在分歧，包括對中國的分析和評估。同時，我們在北約的中國問題上已經取得了很大的進展。我們第一次提到中國是在公報中，即2019年12月在倫敦舉行的北約峰會的聲明中。在此之前，任何政策文件中都沒有提到中國。”

斯托爾滕貝格說，“（公報）有一句話說，中國的崛起給北約帶來了機遇和挑戰，我們必須共同應對。”他說，“這是北約的一個重要步驟。然後，今年夏天，我們實際上同意了很多共同語言，我期望當我們在馬德里開會時，中國的崛起、中國的影響和力量平衡的改變對北約的影響將在新的戰略概念中得到徹底應對，以及其他議題。在北約目前的戰略概念中，沒有一個字提到中國。”記者問，“你說的‘徹底應對’是什麼意思？”

斯托爾滕貝格說，“我預計中國將是戰略概念的一個重要組成部分. 中國正在向我們靠近。5G的討論表明了這一點。一開始，大多數盟國把5G看作是一個單純的商業問題。在盟國在北約的討論之後，所有盟國都意識到這是具有安全影響的事情。這也發生在過去的幾年裡。這是發生在歐洲的事情，在我們自己的國家。”

記者問，“中國是否會被提升為（北約）最大的挑戰之一或最大的挑戰？”斯托爾滕貝格說，“不，因為我非常反對這種排名效應和挑戰，因為它們是如此不同。第二，因為我們以前都很不擅長預測下一次危機，那麼為什麼現在我們應該能夠做到這一點？”他說，“我們必須為不可預見的事情做好準備，但試圖看到不可預見的事情，我認為是一個非常困難的任務。因此，幾乎沒有人預測到柏林牆的倒塌，或911事件，或克里米亞的吞併。這些對我們所有人來說都是舉足輕重的事情。因此，我並不是說我們不應該嘗試展望未來，但這是一項非常困難的任務，無論你是否嘗試展望安全環境或（其他）。”

斯托爾滕貝格說，“我們可以預測的是，中國的崛起將影響我們的安全。它已經影響了。難以預測的是究竟以何種方式，以及我們將面臨的下一個確切或具體的挑戰是什麼。但是，在認識到中國對我們的安全很重要方面，北約已經走過了很長一段路。”他說，“我們不認為中國是一個敵人或對手。我們強烈認為有必要與中國接觸。有機會存在。中國的崛起對於使數億人擺脫貧困非常重要。它對我們的經濟很重要。我們需要在氣候變化或軍備控制等問題上與中國接觸。”

斯托爾滕貝格說，“但與此同時，他們現在擁有世界上第二大的國防預算。他們有世界上最大的海軍。他們很快將擁有世界上最大的經濟體。他們脅迫他們的鄰國。我們看到他們在南中國海的行為，他們實際上欺負那些行為不符合他們要求的國家。”斯托爾滕貝格說，“你已經看到他們對待加拿大、澳大利亞和我自己的國家挪威的方式，當時挪威和平獎委員會將和平獎授予一名中國異見人士。”記者提到，“還有立陶宛。”

斯托爾滕貝格說，“是的，立陶宛。因此，我們需要在看到機遇和挑戰之間找到平衡，並為這兩者做好準備。”記者問，“北約能帶來什麼？”斯托爾滕貝格說，“首先，這是我們一起做的事情--北美和歐洲。所以，這不是我們支持美國的問題。我不喜歡‘支點’這個概念，因為這聽起來像是我們在遠離什麼。現實情況是，北約正在向境內轉移以應對全球挑戰。北約是北美和歐洲的聯盟，但這個地區面臨著全球挑戰。恐怖主義、網絡，但也有中國的崛起。”

斯托爾滕貝格說，“因此，當談到加強我們的集體防禦時，這也是關於如何應對中國的崛起。例如，當我們現在把科技作為北約的一個重要事項時，它是關於應對我們看到的幾乎所有挑戰，但也包括中國正在大量投資於新的破壞性技術......。 ”他說，“我們為加強北約所做的工作的一部分，也是這一根本性轉變的一部分，從關注外部，也是關注地區外的戰鬥行動，到在聯盟內建立安全。”

斯托爾滕貝格說，“另外，我還提到了技術。中國正在向我們靠近......例如，在非洲。我們在北極看到他們。我們在網絡空間看到他們。我們看到中國對我們國家的關鍵基礎設施進行大量投資。當然，他們擁有越來越多的遠程武器，可以到達所有北約盟國的事實......。 他們正在為遠程洲際彈道導彈建造許多、許多發射井。”

斯托爾滕貝格說，“因此，我再次認為，這種在某種程度上區分中國、俄羅斯、亞太或歐洲的整個想法，是一個大的安全環境，我們必須一起應對它。我們在準備工作、技術、網絡、復原力方面所做的工作對所有地區都很重要？我們不貼標籤。這是關於加強我們對任何潛在威脅的聯盟。”

北約將在明年夏天的一次峰會上通過其新的戰略概念，這將概述該聯盟在未來10年的目的。北約目前的《戰略概念文件》在2010年通過，其內容沒有提到中國。報導指，在結束了於阿富汗的20年軍事部署後，北約正在尋求新的戰略方向，而關於美國在歐洲的軍事存在的未來的討論正在進行。斯托爾滕貝格說，“所有這些都是北約的一個根本性轉變，從我們邊界以外的危機管理轉向歐洲的集體防禦。”

報導指，任何從阻止俄羅斯侵略轉移的建議都會遭到東歐成員國的抗議，這些國家認為莫斯科對外擴張傾向是一種生存威脅，而北約是他們唯一的安全保障。斯托爾滕貝格說，俄羅斯和中國不應該被看作是單獨的威脅。他稱，“首先，中國和俄羅斯緊密合作；第二，當我們在科技方面進行更多投資時. .那是與他們兩個有關的。”

斯托爾滕貝格還認為，在美國決定離開阿富汗後，北約部隊於8月倉促撤出阿富汗是“一個明顯的選擇”。他說，雖然歐洲軍隊可能會在沒有美國支持的情況下繼續存在（阿富汗），但（歐洲國家的）政治領導人無法證明繼續存在的理由。

斯托爾滕貝格說，“這部分是軍事方面：能力。但我認為更重要的是政治方面：我們是在美國受到攻擊後進入阿富汗的。”他說，“在軍事上，本來是可以（留在阿富汗）的。但在政治上，我認為這是絕對不現實的......這是主要原因。”