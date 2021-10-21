北約秘書長：注意到中國為加強核導能力所做的強烈努力

為期兩天的北約防長會議10月21日在布魯塞爾北約總部舉行。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）20日在出席記者會時回答了記者關於中國今夏試射高超音速導彈報導的提問。斯托爾滕貝格回應指，雖然不能就情報加以評論，他說，“我們已經看到中國為加強其軍事能力，包括核能力和導彈系統所做的強烈努力。”

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斯托爾滕貝格在開場白中提到，“部長們還將以核規畫小組的形式開會。他們將就如何保持我們的核威懾力量安全、可靠和有效，同時繼續致力於軍備控制進行磋商。”他表示，“北約的目標是一個沒有核武器的世界。但我們不相信單邊裁軍。”他補充說，“一個俄羅斯、中國以及朝鮮等其他國家擁有核武器，而北約卻沒有的世界，根本不是一個更安全的世界。”

斯托爾滕貝格最後說，“星期五，我們的夥伴芬蘭和瑞典以及歐盟將加入我們。我們已經將北約和歐盟之間的合作提升到了前所未有的水平。”他說，“我們將對我們的進展進行評估。我們擁有相同的價值觀，面臨相同的挑戰。”他補充說，“因此，我們將討論在一個全球競爭的時代，我們還能一起做什麼。”

問答環節中，記者提問說，“你提到高超音速導彈是一個不斷變化的威脅。使用核武器來對付這些導彈確實不可行，這意味着動能。而在動能方面，這些導彈只能由速度和導彈本身一樣快的武器來反擊，這意味着每一秒都很重要。所以我的問題是，你認為盟軍對抗高超音速武器的動能系統應該放在太空還是地面上？我不是指北約支持或希望看到的國際條約，我問的是這些武器應該放在太空還是放在地面，以及北約目前對此的立場是什麼？”

斯托爾滕貝格回答說，“總的來說，我想說，北約正在投資、調整，使其軍事能力現代化，以準備應對、保護和抵禦任何威脅，包括現代導彈系統。”他說，“我們正在以許多不同的方式這樣做。我們也在加強我們在太空的工作，因為太空對我們的通信、對我們探測導彈發射的能力、監視偵察和通信是如此重要。”他表示，“北約，我們沒有任何在太空部署武器的計畫，這不是我們太空努力的一部分。我不能代表所有北約盟國發言，但北約沒有這樣的計畫。”

記者追問，“秘書長，在同一個問題上，中國已經否認了關於其在8月測試了具有核能力的高超音速導彈的報導，我想知道北約的評估是什麼。你是否認為這次試驗與軍事能力無關？以及你是否認為這個問題會在未來兩天的部長級會議的討論中出現。”斯托爾滕貝格說，“在過去幾年裡，我們看到的是中國軍事能力的重大現代化。我不能評論準確的情報，但我可以說的是，我們已經看到中國為加強其軍事能力，包括核能力和導彈系統所做的這種強烈努力。”

斯托爾滕貝格說，“這是關於新的導彈，這是關於遠程導彈，這是關於雙重能力的導彈，這也是關於為洲際彈道導彈、潛艇、空中發射導彈、海基和空中發射導彈包括地面發射導彈建造新的發射井。”他說，“所以總的來說，這是中國武裝力量的重大現代化，包括很多非常先進的武器系統，可以攜帶核武器。”

就澳英美三邊安全協議，即奧庫斯協議（AUKUS）問題，有記者問，“在阿富汗之後，盟國已經發表了很多對美國感到沮喪和氣憤的聲明。澳大利亞潛艇的情況。一些人的印象是，美國人只是在做他們想做的事，而其他人都在忍受，因為沒有人真的想增加開支。特朗普時代真的結束了嗎？或者你期望美國國防部長受到張開雙臂的歡迎？”

斯托爾滕貝格說，“我們現在看到的是美國政府堅決致力於重建、加強聯盟。特別是加強歐洲和北美之間的跨大西洋紐帶，這是拜登總統在6月的北約峰會上發出的明確信息，這是拜登總統幾周前在白宮會見他時發出的明確信息，我希望奧斯汀部長明天在北約國防部長會議上會見國防部長時也發出這一明確信息。”

斯托爾滕貝格說，“我認為，實際上，我們現在有獨特的歷史機遇，我們都應該抓住，那就是加強合作，有北美和歐洲之間的聯繫，在北約內部”。他說，“好消息是，我們正在做更多的合作。盟國正在廣泛的問題上更緊密地合作：技術、網絡、威懾、防禦，以及在許多其他領域，我們正在加強北約，作為30個盟國”。

斯托爾滕貝格指出，“而歐洲盟國也在加緊努力。在過去的幾年裡，歐洲盟國已經大大增加了國防開支。自2014年我們在北約峰會上做出承諾以來，所有盟國都增加了國防開支，越來越多的盟國也達到了2%的準則，將國內生產總值的2%用於國防。”

斯托爾滕貝格表示，“關於奧庫斯協議，我理解法國感到失望。同時，我認為必須強調，這不是一個針對北約或歐洲的交易。”他說，“我相信，有關的盟國，他們將找到一條前進的道路。我們有責任防止這個問題，成為北約盟國之間、北美和歐洲之間的裂痕”。他介紹稱，“北約盟國在6月也同意，我們需要與我們的亞太夥伴--新西蘭、澳大利亞、日本和韓國更緊密地合作。”

斯托爾滕貝格說，“我們已經開始與他們在網絡方面合作，還有其他海上安全問題和許多其他領域，我們應該與這些夥伴更緊密地合作。”他表示，“聯盟內部關於奧庫斯協議的分歧或差異、意見，以及阿富汗，並沒有改變根本的需要，一個信息，即歐洲和北美必須站在一起，因為我們面臨一個更有競爭力的世界，我們面臨更多的國家間的競爭，那麼作為30個盟國，在北約團結在一起就更加重要了。”