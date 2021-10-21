德防長：北約將不得不越來越關注中國 警告歐洲不要脫離美國和北約

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）本周在受訪時表示，歐洲人應該問自己如何在北約的架構內擁有更多的軍事行動能力，而不是在北約外行動。她重申，歐洲試圖在沒有美國的情況下運作軍事領域是“錯誤的方式”。

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克蘭普-卡倫鮑爾曾在去年11月發表講話時稱，未來幾十年，如果沒有美國和北約的幫助，歐洲將無法保障自身的安全。她的表態也是對法國總統馬克龍批評她有關“歐洲戰略自主的幻想必須終止”說法的回應。馬克龍去年在採訪中說，即使歐洲正在與美國新政府打交道，而且新政府可能會帶來更友好的關係，但歐洲仍然需要自己的獨立和主權防禦戰略。

“我完全不同意德國國防部長在POLITICO新聞網上發表的觀點”。馬克龍補充說，他相信德國總理默克爾在這個問題上的立場與他一樣。“只有當我們認真對待自己的立場，並對我們的國防擁有主權的時候，美國才會尊重我們作為盟友的地位。”馬克龍說道。他並強調，“我們需要繼續建立我們的自主權，就像美國為自己做的那樣，就像中國為自己做的那樣。”

克蘭普-卡倫鮑爾後來間接回應稱，“如果歐洲戰略自主的想法培養了一種幻想，即我們可以在沒有北約和美國的情況下確保歐洲的安全、穩定和繁榮，那就走得太遠了”。她指出，歐洲需要幾十年的時間來建立其常規和核軍事力量，以彌補美國和北約目前對歐洲大陸安全的貢獻。

克蘭普-卡倫鮑爾說，“沒有美國的核力量和常規力量，德國和歐洲無法保護自己。這是一個簡單的事實”。她還重申了柏林在防務方面採取更強硬立場的承諾。她指出，美國提供了北約70%的關鍵軍事能力，如監視、直升機、空中加油和衛星通信。她補充說，美國還佔據了北約幾乎100%的導彈防禦系統和絕大多數的核威懾力量。

時隔數月，克蘭普-卡倫鮑爾在本周最新的採訪中再次重申了自己的觀點，即歐洲不應脫離美國和北約發展防務能力。特別是經歷了剛剛發生的以美國為首的聯軍從阿富汗混亂撤離後，一些歐洲領導人稱，美國領導的阿富汗撤軍行動表明，歐洲必須能夠在軍事上更加獨立地運作，而克蘭普-卡倫鮑爾卻得出了相反的結論。她認為，這次失敗表明，歐洲和美國需要更緊密地合作，以提高軍事上的效率。

克蘭普-卡倫鮑爾在周四召開的北約防長會議前向POLITICO表示，“有很多關於歐洲自主權，或主權，或者--我更願意稱之為：歐盟在安全和防禦方面擁有更多的行動能力的討論。”她說，“人們在問為什麼我們（歐洲國家）不能自己守住喀布爾機場。”對此，克蘭普-卡倫鮑爾表示，“我們必須很公開地說。如果沒有美國人的（軍事）能力，作為歐洲人，我們就無法做到這一點。”

克蘭普-卡倫鮑爾提出，歐洲人應該問自己如何“變得有能力在北約內部行動”，而不是如何有能力在該聯盟之外行動。她在展望本周北約防長會議時說，“這是阿富汗重新落入塔利班之手後的第一次這樣的親身聚會，這就是最大的區別。” 去年，克蘭普-卡倫鮑爾在為POLITICO撰寫的一篇評論文章中敦促法國和歐盟克服對未來脫離美國自治的“幻想”。她在本周的採訪中明確表示，她將堅持自己的立場。

克蘭普-卡倫鮑爾說，無論談論的是“自治”還是“主權”，重要的不是語義。她補充說，“如果這句話背後的想法是我們正在脫離美國，那麼我認為這是一條錯誤的道路。”報導提及，自澳英美上月宣布達成針對印太地區的三邊安全協議（AUKUS）後，馬克龍即用三方未與歐洲盟友事前商議的事實來推銷其加大歐盟防務能力的論點。對此，克蘭普-卡倫鮑爾再一次提出了非常不同的觀點。

克蘭普-卡倫鮑爾說，“我能理解法國的惱怒。然而，應該注意到，這首先是兩個國家之間的雙邊軍備問題。” 她認為，雖然結果並不理想，但法國應該克服澳大利亞及其新夥伴美英的“有問題的”決定和溝通。她補充說，“現在有了辯論，包括法國和美國之間的辯論，這是好事。因為考慮到中國給我們帶來的挑戰，我相信它需要西方的全部力量。我們現在不能承受的是在這個問題上的分歧。”

克蘭普-卡倫鮑爾說，“北約將不得不越來越關注中國”。她表示，“現在的大任務也是要認識到，如何與中國打交道的問題遠遠超出了國家利益的問題。”她說，“從大局來說，它關係到世界秩序和我們的生活方式將如何被塑造並可能在未來被改變的問題。”

克蘭普-卡倫鮑爾表示，“歐盟和北約在明年的峰會前都在審查其安全戰略”。她續指，這些平行且部分重疊的努力是理清兩個組織之間關係的一個“獨特機會”。她強調，“這些過程必須聯繫起來”。她說，“（歐盟和北約）分開進行（安全戰略審查），然後在事後才看哪裡有共同點，哪裡有矛盾，這是沒有意義的。”

周四和周五在北約總部舉行的防長會議將包括對從阿富汗撤軍的初步“經驗教訓 ”，以及就這一場長達20年的戰爭的更廣泛失敗進行艱難的討論。北約官員和外交官說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將在會議期間表示支持歐洲盟國尋求加強其軍事能力，但也期望這些盟國解釋新能力如何補充北約的現有行動。報導指，這種觀點似乎比馬克龍的觀點更符合克蘭普-卡倫鮑爾的願景。

克蘭普-卡倫鮑爾說，她希望北約防長們參與辯論，討論歐洲盟友可以發展哪些能力，以便更加有效。她的建議之一，更好地利用已有的東西。她說，“這不是一個建立我們自己的歐洲結構的問題。我們實際上在歐洲層面有各種可能性。我們有兩國和三國的單位，我們有歐洲戰鬥小組。”她續指，“這是一個如何使進程更好的問題。以及我們如何能夠更好地利用我們在歐洲層面上擁有的國家能力，這些能力也可以被北約使用。例如，戰略航空運輸。我們在那方面有一個歐洲的方法。”

克拉姆普-卡倫鮑爾和其他幾個歐盟國家政府將在周四北約防長會議上提出使現有結構發揮作用的方法，“並使歐洲戰鬥小組不僅存在於紙面上”。這樣的歐盟單位已經存在了十多年，但從未被部署過。在為她的部長同事們預覽一份“供思考的文件”時，克拉姆普-卡倫鮑爾說，將提出一種方法，以繞過任何歐盟軍事任務或歐盟戰鬥小組的任何任務：理論上是一支由成員國部隊組成的可快速部署的歐盟部隊需要一致同意的限制。

克拉姆普-卡倫鮑爾說，該文件將建議成立“意願集團”，執行一項（仍然是一致的）決定，“這樣，支持它的每個國家就不必用自己的部隊或（軍事）能力來參與”。另一項建議是更好的區域合作，克蘭普-卡倫鮑爾說，並舉出波羅的海或地中海作為可能的例子。克蘭普-卡倫鮑爾擔任德國國防部長的時間即將結束，因為她所屬的基民盟幾乎肯定會在9月的大選後成為德國聯邦議院的反對黨。

作為臨別贈言，克拉姆普-卡倫鮑爾敦促可能由德國社民黨、綠黨和自民黨組成的下屆政府保持達到北約國防支出目標的願望，即把德國國內生產總值的2%用於國防和提高軍事能力。她說，“如果有人會得出結論說，我們不再遵守我們作為一個團結聯盟在財政承諾方面的承諾，那麼我認為這對德國來說是完全錯誤的答案，對德國的安全和我們夥伴的安全也是如此。”

然而，克蘭普-卡倫鮑爾也承認，基民盟在執政時沒有履行北約的承諾，在目前的財政計畫下也沒有達到這個目標。她說，“但我現在和將來都認為，一個國家最重要的任務之一是其公民的安全，無論是對內還是對外。而這就是為什麼我們不應該偷工減料。”

克蘭普-卡倫鮑爾說，還沒有關於自己下一步的計畫。當被問及她是否會接受下屆北約秘書長的潛在提名時，她拒絕發表評論，“我認為這將在明年決定，相對接近馬德里的（北約組織）峰會。在這方面，現在不是猜測的時候。”下屆北約秘書長應該由一位女性擔任嗎？克蘭普-卡倫鮑爾說，“讓我們這樣說吧，這對北約來說當然是件好事。但最終，正如我們所知，這是國家和政府首腦的決定，我們不要猜測。”