默克爾和肖爾茨共同出席20國峰會

即將退位的德國總理默克爾和顯然很快將成為總理的肖爾茨共同出席20國峰會，引起了德國媒體的極大關注。多份媒體表示，這是德國政府友好接替的信號。

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據德新社報道，基民盟籍總理默克爾和社民黨籍肖爾茨共同出席了周末的羅馬20國峰會。肖爾茨目前還是默克爾內閣的財政部長，但顯然很快將成為德國總理。兩人共同出席了羅馬20國峰會的一個記者會，並就未來抗擊新冠疫情各自表了態。《世界報》報道說，兩人在其它事情上觀點一致，但在抗擊新冠上觀點不一。

慕尼黑《墨丘利報》報道說，羅馬20國峰會應是默克爾總理參加的最後一個國際峰會。她利用這個機會，以不同尋常的姿態將顯然是准總理的肖爾茨介紹給了各國領導人。無論是和美國總統拜登的簡短會晤，還是在涉及到伊朗核問題的會談，或者在和艱難對手土耳其總統埃爾多安過招時，肖爾茨都伴隨在默克爾身邊。在最重要的雙邊會晤即與美國總統拜登的會晤中，三人甚至已經平起平坐。默克爾和肖爾茨向國際合作夥伴以及向家鄉發出的主要信號應該是德國政府工作的持續性。默克爾在峰會前一周已向《南德意志報》表示，她輕鬆並自信地看待總理府權力交移的到來。

《法蘭克福彙報》的印象是，默克爾和肖爾茨在20國峰會上顯示，德國政府換屆將多麼地有秩序。而社民黨籍政治家肖爾茨則在國際舞台邊緣顯示，他不會複製默克爾，而是有自己的議事日程。比如，他在20國峰會上表示，面向未來，人們需要樂觀主義。就氣候保護，肖爾茨表示，為此有必要對工業社會進行最大的現代化。這是我們必須要做的事，而且必須在短短數年內就為此設置正確的軌道。肖爾茨有自己的風格，有自己的議事日程。他可能很快就將引起人們的驚訝。

《世界報》表示，默克爾對待肖爾茨的方式是個國際轟動事件。肖爾茨以理想方式踏上了世界舞台