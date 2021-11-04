歐洲大陸部分國家新冠疫情再起

進入秋冬季節以來，歐洲大陸一些國家的新冠疫情再創新高，俄羅斯單日病故1195例，法國單日新增確診破萬， 中歐疫情再起。

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俄羅斯4日通報單日新增死亡病例1195起，創歷史新高。近來病例飆升已經迫使俄羅斯政府宣布全國性停班。路透社報導，俄羅斯防疫小組4日也通報，國內過去24小時新增確診4萬217例，其中莫斯科有6305例。

法國衛生官員3日通報單日新增確診1萬50例，這是自9月14日以來首度超過1萬例，醫院人力吃緊雪上加霜。法國累計染疫人數達718萬人，國內加護病房的染疫病患人數單日新增5人，總計1096人；單周則是新增58人。法國也通報新增35起死亡病例，累計病歿人數達11萬7783人。

同時，新一波疫情也席捲中歐地區，當地的疫苗覆蓋率低於歐洲聯盟的平均值，羅馬尼亞等國家的醫院已經不堪負荷。羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克和波蘭已都加強口罩等防疫規定和措施，以遏止疫情。

波蘭4日通報新增1萬5515例，創下4月以來新高。波蘭也通報250起相關死亡病例。人口約3800萬人的波蘭，自疫情爆發以來累計確診306萬613例，7萬7395人病故。

匈牙利4日公布新增確診病例6268例，是一周前新增確診人數的一倍以上。人口約1000萬的匈牙利自爆發疫情以來，已有3萬1101人病故，不過，只有574萬人完整接種疫苗。127萬多人已接種疫苗加強劑。匈牙利政府呼籲民眾接種疫苗，並在上周宣布政府機構強制接種疫苗，並授權民間企業決定如有必要，可要求員工強制接種。但匈牙利政府在公共交通工具和醫院以外的地區，一直未規定密閉空間必須配戴口罩，同時也沒有其他的防疫限制措施。

捷克政府要求餐廳顧客必須出示已接種疫苗或接受檢測陰性的證明。捷克也有嚴格規定配戴口罩，並對疫情熱區的部分學童再度進行篩檢。