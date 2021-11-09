六年後的默克爾：“我們做到了”

2015 年 9 月 4 日，一名移民舉着德國總理默克爾的海報，從匈牙利布達佩斯出發，前往奧地利和德國。隨着人們逃離敘利亞和其他地方的衝突，2015-16 年有超過 100 萬尋求庇護者進入德國。

據德新社報道：即將退休的德國總理默克爾2015年就洶湧的難民潮講了一句名言“我們能做到”（Wir schaffen das）。這句話給德國移民政策定了調。六年後的今天，默克爾回應說：“我們做到了。”

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從默克爾看來，德國從2015年起，做到了接納數十萬難民的事。在德國之聲上周六發表的一個採訪中，默克爾就移民和難民問題被問及，“我們是否做到了？”默克爾回答說：“是的，我們做到了。但我們在德國真的是有很多很多人一起出力。很多市長，很多志願者，很多人至今仍在提供贊助和扶持。”

2015年夏末，默克爾以“我們能做到”這句話奠定了德國移民政策的核心。默克爾談到了一些移民成功發展的美好例子，比如，有些人在這裡高中畢業。但這位基民盟政治家承認，並非一切都很順利。“也發生了一些不好的事情，比如科隆跨年夜事件。”

2015/2016年跨年夜間，數百名婦女在科隆大教堂廣場的跨年夜晚會上遭到性騷擾和搶劫。據科隆檢察院消息，大多數被告來自阿爾及利亞和摩洛哥。科隆跨年夜事件事件當時成為世界各地的頭條新聞。

默克爾將難民的湧入和新冠危機描述為她執政16年以來面臨的最大挑戰。談到移民問題時，她談到了國際層面上存在的缺陷。她說：“當然，我們還沒有消除逃亡的原因，也還沒有讓歐洲擁有一個統一的庇護和移民制度。我們也還沒有在原籍國和移民國之間實現會自我生效的平衡。在發展援助和合法移民方面，我們還必須做很多的工作。”人口走私販“仍然佔上風”。

默克爾的評估引發分歧。基民盟籍前歐盟專員奧廷格（Günther Oetinger）向Bild Live電視台表示：“我們做到了很多事，但我們並沒有做成所有的事。許多難民現在有工作並融入了社會。但也有一些人因為缺乏基本的職業訓練，還沒有找到位置。還有一些人，根本就沒有融入的意願。”

選項黨領導人蒂諾·楚帕拉 (Tino Chrupalla) 批評說：“默克爾不切實際的聲明是對所有在最近幾個月和幾年裡移民襲擊帶來的受害者的嘲弄。這些移民是通過默克爾不負責任的開放邊界政策來到德國的。”