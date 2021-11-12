馬克龍： 將在未來幾天與普京會談

法國總統馬克龍表示，他將在接下來的幾天就白俄羅斯和烏克蘭議題與俄羅斯總統普京會談，沒有明確會談方式。西方國家擔心俄羅斯部隊在烏克蘭附近調動。據彭博社報導，美國已警告歐洲盟友，莫斯科正在西部邊境集結兵力，很可能正計畫入侵烏克蘭。俄羅斯國防部剛剛宣布：兩名俄羅斯軍人在白俄羅斯西部與明斯克的聯合空降演習中意外死亡。軍方解釋，兩名士兵在跳傘過程中，因“突如其來的強風”，降落傘無法正常打開，導致兩人死亡。

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此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和五角大樓都表示，他們正在密切關注俄羅斯的軍事集結。但彭博社在報導中（鏈接），引述多位消息人士的說法稱，拜登政府已更進一步，正式警告歐盟，俄羅斯有可能發動軍事進攻。

彭博社指出，這是美國根據掌握的情報做出的評估，這些情報尚未與歐洲政府分享。如果需要歐洲國家一起來應對，則必須與各國分享這些情報。官員表示，這些評估得到了公開證據的支持。

布林肯周三表示，美國正“非常密切地監測該地區”，並將“繼續就這一問題與盟友和夥伴密切磋商”。

他與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）一起發言時說：“正如我們所表明的，任何升級或侵略性的行動，都會引起美國的極大關注。”

布林肯表示，美國不知道俄羅斯的意圖，但莫斯科過去一直在其邊境地區製造挑釁行為，為軍事行動提供理由。

“我們不清楚莫斯科的意圖，但我們知道它的劇本”，他說，“如果我們看到有任何挑釁行為，那肯定來自俄羅斯。”

烏克蘭國防部本周早先表示，目前約有9萬名俄羅斯士兵駐紮在邊境沿線，以及反政府武裝控制的烏克蘭東部地區。

彭博社指出，俄羅斯對此表示，在其領土上進行軍事部署是內部事務，它否認有任何侵略意圖，同時指責美國軍艦本周在黑海靠近其領土的水域航行，是一種挑釁行動。

克里姆林宮的行動與3月份時類似，當時，在烏克蘭邊境附近和克里米亞半島內的俄羅斯軍隊數量約為10萬，也集結了相當規模的軍事裝備，引起了國際緊張情緒。

在拜登總統致電俄羅斯總統普京，並提出在6月舉行峰會後，危機有所緩解。

上周，眾議院軍事委員會的15名共和黨成員致信拜登。他們呼籲，應加大對基輔的支持，幫助他們打擊俄羅斯支持的分離主義分子，並在黑海部署美國軍隊。

信中寫道：“俄羅斯正變得更加咄咄逼人，在烏克蘭軍事現代化、軍事夥伴關係，到烏克蘭加入北約等議題上，加強了對烏克蘭的批評。”

“你的政府不能忽視俄羅斯對國際法和烏克蘭領土主權的持續威脅。”

2021年11月2日，中央情報局局長伯恩斯（William Burns）在莫斯科與俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面。

據美聯社報導，美國代表團已警告俄羅斯官員，對烏克蘭安全構成的任何威脅，都可能帶來後果。