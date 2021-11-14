歐盟周一將強化對白俄當局制裁 英外相：我們必須為自由和民主團結起來

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）11月14日證實了歐盟將批准對白俄羅斯盧卡申科當局實施新制裁措施的細節，制裁對象是參與製造波蘭邊境移民危機的人員和實體。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss,）當天刊文表示，俄羅斯就這一問題有明確的責任，俄方必須迫使白俄羅斯當局結束危機並進行對話。

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博雷利在接受法國《星期日報》採訪時說，這些制裁應該在周一的歐盟外長理事會會議上達成一致。他解釋說，歐盟成員國的外長們準備簽署一個擴大的法律框架，以增強制裁範圍，包括參與向白俄羅斯運送移民的航空公司和旅行社等實體，禁止相關負責人赴歐旅行並凍結他們在歐洲的資產。他還表示，現有的歐盟制裁框架將被用來針對約30名參與製造危機的盧卡申科政權官員。

博雷利說，白俄羅斯危機引發的緊張局勢以及對俄羅斯軍隊在烏克蘭東部邊境附近集結的擔憂，強調了歐盟在防務方面加強整合的必要性。他解釋說，“歐洲正處於危險之中，而歐洲人並沒有意識到這一點。”他指出，“今天的世界......不再受和平和仁慈的願望所支配。我們仍然有食肉動物之間的權力衝突，而食草動物不太可能生存。”

在周末的一系列外交活動中，波蘭副外長瓦日克（Piotr Wawrzyk）也證實了歐盟新的制裁措施已經接近。他對歐洲國家和美國聯合起來反對盧卡申科政權的方式表示歡迎。

此外，英國外相特拉斯在《星期日電訊報》刊文指，“英國不會視而不見。”她說，“我們將與我們在該地區的盟友站在一起，他們正處於自由的前沿。”她指出，明斯克的主要支持者俄羅斯“有明確的責任”，必須迫使盧卡申科當局結束這場危機。

特拉斯的文章說，“在這個關鍵時刻，我們應該加深與那些遵守規則並允許自由市場經濟繁榮的國家的投資和貿易關係。我們不能，也不會對那些想要破壞自由和民主的人給予幫助。”

特拉斯表示，“與我們的朋友和盟友一起，我們可以建立一個自由的網絡，努力擊退這些惡意的行為者，以確保熱愛自由的人們能夠生活在和平之中。”倫敦方面周五介紹稱，已經向波蘭和白俄羅斯的邊境派遣了一支10人英軍工兵隊伍以探索“工程支持”。