奧地利下達全球第一道針對未打新冠疫苗者的限制封鎖，法國暫未定是否效仿

11月15日星期一，奧地利針對未接種新冠疫苗者下達的限制令正式生效。面對高企的新增感染病例和遠遜於一些歐洲鄰居的疫苗接種率，奧地利政府稱這一政令“很艱難，但很必要”。

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綜合美聯社，路透社，法新社等消息，截至目前歐洲各國的民眾新冠疫苗接種完成率平均水平為67%，法國為75%，西班牙79%，奧地利僅為65%。與此同時，這個人口980萬人的阿爾卑斯山國家在剛剛過去的周六記錄到了日增感染1萬3千多人，達到疫情以來的最高點，死亡人數累計達到11700人。鑒於此，奧地利總理亞歷山大·沙倫貝格周日晚間正式宣布了針對未接種新冠疫苗者的限制令，而奧地利議會也在當晚為此開了綠燈。

根據這一政令，11月15日起，奧地利約兩百萬尚未接種疫苗的人，或未感染痊癒者，將不能離開住所，除非出門購買生活所需品，運動，工作，或看病等特殊原因。這一限制令暫不涉及未滿12歲的兒童和少年。奧地利政府宣布，將在公共區域加強管控，違規者將面臨500歐元的罰款；三次以上違反規定，將面臨三倍罰款。

僅針對未接種疫苗者的限制令激發了抗拒者們更大的怒火。周日下午，數百人在奧地利總理府門口抗議，譴責強制接種疫苗，當中不乏醫護工作者。從今天起，維也納也成為歐盟第一個批准為年齡介於5到11歲的兒童施打新冠疫苗的區域，僅周六就記錄到超過5000次的疫苗接種申請，約在今天施打。

被抗議者們認為屬於“激進”的奧地利防疫新政策也在其他歐洲國家激起迴響。面對民眾的擔憂，法國國民議會執政黨組主席卡斯塔內表示，“不希望效仿奧地利”，儘管法國疫情也不樂觀，儘管“現在法國面前已經擺好了所有的可能性”。