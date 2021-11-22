奧地利因疫情嚴重今天再禁封 歐洲各國緊盯

奧地利已經自昨夜今晨午夜起正式禁封閉市。這一激進措施本周末在全國引起了人們的憤怒。無獨有偶，在比利時、荷蘭或法國海外省瓜德羅普島一樣，反新冠病毒疫情的限制措施的恢復，引起了暴力抗議。

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據法新社今天報道說，維也納和全國其他地區的商店、餐館、聖誕市場、音樂會和理髮店在周一全部關閉。但學校仍然開放，因此首都的街道在清晨還有些相當繁忙。

自從抗冠狀病毒疫苗被大量提供給民眾之後，還沒有一個歐盟國家敢於採取這一步驟。與以往的禁閉一樣，890萬奧地利人被規定禁止外出，當然除了購物、運動或醫療。也可以去辦公室，不過當局建議採用遠程辦公。

據該報道， 這種局面在幾周前還是不可想象的。前保守派總理塞巴斯蒂安-庫爾茨(Sebastian Kurz)曾宣布新冠病毒大流行病 "結束"了，至少對那些接種疫苗的人來說是如此。據政治學家托馬斯-霍費爾在接受法新社採訪時說，他的繼任者亞歷山大-沙倫伯格於10月上任，他還曾"保持着一切正常的虛幻願景"。

面對自新冠病毒大流行開始以來達到空前水平的病例激增，新總理首先針對的是未接種疫苗的人，只有66%的奧地利人接受了兩劑疫苗，而在法國，這一比例為75%。

此前當局曾排除採取激進措施。目前的禁封計畫維持到12月13日，成年人的疫苗接種將在2022年2月1日成為強制性的，到目前為止，世界上很少有國家實行這種做法。

民眾對禁封抱有很多反對。抗議反應是迅速的：周六，當大批奧地利人在商店關門前喝下最後一杯悶酒或購物時，在極右翼的FPÖ黨的號召下，約有4萬人走上街頭，高呼反對 "獨裁"口號。第二天，在林茨（北部），另一次集會也動員了成千上萬的抗議者。

不過，歐洲再次成為新冠病毒疫情中心。歐洲其他地方，感染的數量也在上升，各種措施正在恢復，不滿也正在爆發。

德國衛生部長周一呼籲國人緊急接種疫苗。他說，冬天來臨，由於非常、非常有利於傳染性很高的新冠病毒的傳播，每個人可能都會被威脅。

周日，荷蘭連續第三天晚上爆發了示威騷亂。抗議者發射煙花，在幾個城市造成了廣泛的破壞。

然而，與周五在鹿特丹和周六在海牙爆發的暴力事件相比，這些最新的反對重新實施限制的示威活動並不激烈。據警方和當地媒體報道，在三天的示威活動中，被捕人數達145人。據警方稱，在布魯塞爾，衝突也破壞了周日約35000名示威者舉行的和平集會。比利時已經宣布普及戴口罩，還想讓允許遠程辦公的工作再強制實行遠程辦公。

而在法屬加勒比海的瓜德羅普省，對衛生工作者強制接種疫苗的抗議已經演變成一場重大的社會危機。在經歷了一個周末的暴力事件，包括路障、火災和搶劫之後，警察增援部隊已經抵達。