立陶宛外長認為立陶宛為世界樹立了抵制來自中國壓力的榜樣

歐洲聯盟國家立陶宛因為與台灣關係密切而受到來自中國的壓力，該國外交部長周三（11月24號）在接受法新社採訪時指出，立陶宛正在為世界樹立一個 "抵制 "來自中國日益增長的壓力的榜樣。

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立陶宛和其他大多數國家一樣，正式承認中國，而不承認被中國視為自己一個省份的台灣。但允許台灣在維爾紐斯開設“台灣代表處”的決定引起了中國當局的憤怒，北京限制了與這個歐洲國家的外交和商業聯繫。同時也降低了外交等級。

立陶宛外交部長布里埃烏斯·蘭茨貝爾吉斯認為，這些報復行動表明，中國更願意將自己置於 "實力地位，對其他國家施加壓力"，而不是訴諸 "外交"。他指出，如果讓北京不滿意，各國"就會覺得有一把無形的達摩克利斯之劍懸在頭上"，而未能幫助彼此會是民主國家的唯一缺點。 這位部長說，其他國家的首都正在與立陶宛交談，以了解其更多的經驗，他們都希望 "有100%的空間來獨立做出外交政策決定"。

正在華盛頓訪問的立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯告訴法新社，立陶宛學到的最大教訓是，經濟恐嚇不一定會迫使一個國家放棄獨立來做出其外交政策決定。他還說：在中國媒體頭條新聞上，你也許會受到威脅，被詆毀，但無論如何，你可以抵抗那些。

立陶宛是歐洲聯盟（EU）中最小國家之一，每年對中國的出口額只有2.5億歐元，但這位外交官認為，主要問題在於供應鏈中的中國零部件。立陶宛目前正透過分散供應鏈並與其他民主國家聯合，向世界展示如何抵抗中國日漸強硬的施壓。藍斯柏吉斯在造訪華盛頓時，針對立陶宛為減少對中國供應依賴一事與資深美國官員會談，同時呼籲採取更長期措施，幫助其他面臨中國施壓的國家。

立陶宛雖小，但它在世界舞台上表現突出，不僅讓台灣在維爾紐斯開設了一個事實上的大使館，還接待了來自鄰國白俄羅斯的反對派領導人，也呼籲西方國家表現出團結一致，以對抗明斯克對來自中東移民的 "操縱"。

蘭茨貝爾吉斯說，曾經生活在蘇聯統治下的立陶宛人對台灣人有一種 "親近感"。

他還警告說，白俄羅斯領導人的主要盟友俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)目前在烏克蘭附近的部隊調動是在愚弄大家，這讓西方感到震驚。他說："普京正在點燃足夠多的火，以阻止我們了解他的下一步行動，而且我們有一天會醒來，看到一個由俄羅斯軍隊控制的白俄羅斯"，甚至熄滅其鄰國的 "最後一點主權火焰"，這並非不可能。