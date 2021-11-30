俄羅斯在烏克蘭門前屯兵 烏克蘭促嚇阻 北約急議

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格稱：北約還看不明白俄羅斯的意圖，但今年俄羅斯第二次做出了不尋常的軍隊運動。 2021年11月30日

北約各國外長今天在里加舉行會議，討論如何應對俄羅斯在其與烏克蘭邊境日益增長的軍事存在，因為人們越來越擔心俄羅斯可能對該國發動侵略。稍早，烏克蘭呼籲西方國家刻不容緩採取行動，以嚇阻莫斯科侵略烏克蘭，稱俄羅斯軍事行動可在一眨眼功夫內發生。烏克蘭呼籲，要嚇阻俄羅斯，最好立刻行動，而不是等以後。

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據法新社今天報道說，北約各成員國外長今天在里加舉行會議，討論如何應對俄羅斯在其與烏克蘭邊境日益增長的軍事存在。計畫已久的兩天會議正值北約東翼的不穩定時期，尤其是盟國還必須解決克里姆林宮盟友白俄羅斯策畫的移民危機。

但包括美國在內的西方國家擔心俄羅斯可能入侵烏克蘭，並指責克里姆林宮在與該國交界處集結軍隊。北約秘書長斯托爾滕貝格在訪問北約在拉脫維亞的部隊時告訴法新社："俄羅斯的意圖並不明確，但今年第二次出現了不尋常的部隊集中。他說："我們看到了重型裝甲車、無人機、電子戰系統和數以萬計的戰鬥準備部隊。

法新社說，人們越來越擔心俄羅斯可能對烏克蘭發動侵略。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在外國媒體記者會上說：「要嚇阻俄羅斯，最好立刻行動，而不是等以後。」庫列巴說：「我們觀察到情勢非常嚴峻，俄羅斯已在烏克蘭國界附近地區部署大規模軍力。」他表示，莫斯科在烏克蘭周遭、克里米亞半島和親俄分離主義分子佔據的兩個東部地區，已集結了11萬5000名軍人。

庫列巴告訴媒體：「若俄羅斯決定採取軍事行動，事情確實將在眨眼間發生。」據庫列巴表示，烏克蘭勢必還手「打擊回去」。烏克蘭軍隊已較2014年對抗分離主義分子時要強壯很多。俄羅斯於2014年吞併克里米亞，並支持東部頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）講俄語分離主義分子。自2014年以來，這場衝突已奪走1萬3000多條生命。

莫斯科在2014年入侵了烏克蘭的克里米亞，並支持與基輔作戰的分離主義分子。俄羅斯強烈否認正在準備攻擊，並反過來指責北約挑起了緊張局勢。此前俄羅斯譴責美國的警告是神經兮兮。

法新社說，北約外交官仍然不確定俄羅斯總統普京的意圖，但部長們將討論可能發生的入侵的應急計畫。以美國為首的北約打算走一條微妙的路線：北約希望向克里姆林宮表明，如果俄羅斯對烏克蘭使用武力，它將面臨高昂的代價；但同時避免激怒俄羅斯。

北約官員們期望就進一步支持烏克蘭軍隊和可能加強部署在其東側的北約部隊進行會談。但他們指出，烏克蘭是一個有志於加入北約的國家，但目前卻不受北約集體防禦條約的保護。

一位美國高級官員說："我們不想在人們的頭腦中留下任何疑問，如果他們採取我們所擔心的做法，將會對俄羅斯有嚴重的戰略後果。這位官員說，“這是關於找到正確的信號和正確的威懾姿態，實際上應該導致降級而不是升級。”

美國總統拜登上周五表示，他可能會與俄羅斯或烏克蘭領導人會談，以防止緊張局勢加劇。

就在烏克蘭問題上的焦慮不斷增加的同時，北約成員國波蘭、立陶宛和拉脫維亞則面臨著來自東部的另一個威脅。這三個國家指責莫斯科的盟友白俄羅斯策畫了移民危機，從而對歐盟構成了混合威脅，以回擊歐盟的制裁。但白俄羅斯對此予以否認。

不過，北約對波蘭、立陶宛和拉脫維亞表示聲援"，但卻沒有行動，北約被指認為移民危機造成的威脅程度低於可能的主動侵略行為。

波蘭總統杜達在上周與斯托爾滕貝格的會晤中談到了增加部署在其東側的北約部隊的數量。但根據北約第4條啟動緊急磋商的決定似乎暫時被擱置了。斯托爾滕貝格和歐盟領導人馮德萊恩周日在聯合訪問波羅的海國家期間發表講話，承諾在面對此類挑戰時加強合作。自從白俄羅斯一些移民開始返回伊拉克的家園後，北約和歐盟東部邊境的緊張局勢有所緩解，但華沙和維爾紐斯堅持認為危機遠未結束。據立陶宛總統吉塔納斯-瑙伊薩說：“毫無疑問，盧卡申科政權及其背後的勢力將繼續考驗西方世界的團結及其反應能力。”