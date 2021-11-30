歐盟擬推出全球門戶戰略向外投資400億歐元提高歐洲利益

德國媒體報導，為抗衡中國的“一帶一路”，歐盟計畫籌資3000億歐元，在發展中國家投資基礎建設，目標是在與中國的制度之爭取得優勢。

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根據德國《商報》（Handelsblatt）取得的文件，歐盟將在12月1日正式宣布“全球門戶”（Global Gateway）計畫，預計從2021年到2027年投入3000億歐元，協助發展中國家興建鐵路、道路、電網、光纖等基礎建設。

歐盟大手筆擴大對非洲、亞洲、巴爾幹半島發展中國家的投資，與中國“一帶一路”較勁的意味濃厚。這份文件一開始就強調“全球門戶”是歐盟主張地緣政治的工具，為因應與獨裁體制的競爭而設計，強大的民主國家及它們的價值基礎有必要回應當今的全球挑戰。

為了與“一帶一路”不透明和嚴苛的貸款條件區隔，歐盟計畫提供這些國家公平和有利的貸款條件，並強調“全球門戶”是強化雙方聯繫，而非造成依賴關係。

一位不具名的歐盟官員表示，“全球門戶”以合作夥伴為出發點的做法如果成功，既可強化歐盟的地緣政治，又能抑制中國的影響力。

歐盟原本打算在11月中宣布“全球門戶”倡議，但當時草案的投資總額僅400億歐元，既缺乏具體計畫和優先順序，對與中國獨裁體制的競爭也只有暗示性的措辭，不符外界期待，歐盟執委會因此決定重擬，如今的版本更具野心。

曾任德國駐中國大使、目前擔任德國常駐歐盟代表的柯慕賢（Michael Clauss）是幕後推手之一，他表示，對許多夥伴國家來說，“全球門戶”是“一帶一路”之外具吸引力的選擇，有機會讓歐洲在地緣政治扮演重要角色。

德國9月底舉行大選，新政府可望在下月初上路，未來的執政黨社會民主黨（SPD）對歐盟推出“全球門戶”表示歡迎。

社民黨外交發言人施密德（Nils Schmid）表示，這是歐盟執委會向前跨出去的重要一步，接下來的重點是具體的規畫，非洲和巴爾幹半島的鐵路和電網建設明年應該要看到成果。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）歐洲專家巴爾金（Noah Barkin）讚揚“全球門戶”的規模，但指出歐盟的考驗是能否讓承諾的投資到位，並實現真正高品質和具有戰略重要性的建設計畫。