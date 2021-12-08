肖爾茨今天正式上任 默克爾退休了

在德國大選兩個半月後，社會民主黨人肖爾茨今天由國會投票選舉當選總理，使中左翼重新上台，結束了16年的安格拉-默克爾時代。

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據法新社今天報道稱，德國立法選舉在9月26日的投票中當選的736名聯邦議院議員中，395人投票支持，303人反對，6人棄權，使肖爾茨成為戰後德國的第九位總理。

今天，按日程，肖爾茨將會見總統，然後肖爾茨和他的政府將在議會成員面前宣誓就職。

肖爾茨的當選並無懸念：他所在的社會民主黨（SPD）在立法選舉中排名第一，擁有多數席位（206席），其兩個新的聯盟夥伴是綠黨（118席）和FDP自由派（92席）。

這次投票標誌着默克爾在四個任期結束時退休，但因為還差9天，默克爾將無法使她打破科爾（1982-1998）保持的執政最長紀錄。

據該報道，法國總統馬克龍在推特上寫道："謝謝你，親愛的安吉拉"，感謝保守派領導人 “從未忘記歷史的教訓，為我們做了這麼多，並和我們一起推動歐洲的發展。”

最近幾周，默克爾收到了大量的讚譽，默克爾應在今天下午與肖爾茨（Olaf Scholz）舉行交接儀式後永遠離開總理府，肖爾茨是她的政治對手，但由於聯盟的關係，也是默克爾過去四年中的財政部長和副總理。

默克爾直到最近還處於民望的頂峰，她同時也將結束31年的政治生涯。

新政府的政治組成也將是新的。自20世紀50年代以來，這將是第一次彙集三個政黨：社民黨、綠黨和自由民主黨（FDP）。三方能夠迅速就一項注重氣候保護、預算嚴格性和歐洲的方案達成一致。

新政府上任面臨挑戰。一旦他們就任新職，部長們將面臨自新冠病毒疫情出現以來從未見過的大規模健康危機。疫情的爆發已經促使柏林對未接種疫苗的人進行了嚴厲的懲罰。新的行政部門的戰略現在以肖爾茨希望的強制接種為基礎，該戰略可能在2月或3月通過。然而，新政府很可能會在前東德遭遇憤怒，該地區有極右翼的據點，部分人陶醉於拒絕接種疫苗的陰謀論。

法新社說，在與俄羅斯和中國的地緣政治動蕩中，國際上也在熱切關注新政府。肖爾茨沒有對美國宣布 "外交抵制 "北京冬奧會發表評論，而新政府新任外交部長不排除跟隨華盛頓的抵制步伐。新外長貝爾博克還承諾，在俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊和大量軍事資源，引起人們對侵略的擔憂之時，將對莫斯科採取比前政府更強硬的語氣。

按照傳統，肖爾茨將首次訪問法國總統馬克龍，預計馬克龍將在周五接待肖爾茨。