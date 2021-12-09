伊朗核談判今重啟 稱悲觀瀰漫

新一輪會談今天12月9日在維也納重開，目的是使2015年在同一城市維也納簽署的歷史性妥協重回正軌，該妥協保證了伊朗核計畫的和平性質以換取制裁的解除。據本台認為，一個奄奄一息的協議，現在看來很難復活。此前法國擔心伊朗在拖延時間。

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據本台報道說，在悲觀情緒中，伊朗核會談今天在維也納恢復。法國外交部門負責人感嘆道，"各種因素都不太令人鼓舞，"法國外長勒德里昂說，他感覺伊朗人正試圖 "將計就計"，同時在2015年協議規定的限制之外繼續進行核工作。

在伊朗方面，話語不一樣。他們說，伊朗提出了 "非常有用和建設性的倡議"。這是伊朗新任談判代表阿里-巴蓋里-卡尼（Ali Bagheri Kani）的話，在討論暫停五個月後，他上周首次代表伊朗到維也納。本周四在維也納的科堡宮，德黑蘭的特使將再次面對他的中國、俄羅斯、法國、英國和德國的同行。一個美國代表團也將訪問奧地利首都，但為間接參與，因為美國在2018年退出了該協議。

在會談前夕，美國重申，談判的窗口不會無限期地開放。美國外交發言人警告說，美國及其盟友將很快看到伊朗是否願意真誠地進行談判。

最近幾天，美國還宣布了一系列針對伊朗的新制裁措施。它們不涉及核問題，但涉及華盛頓指責德黑蘭的侵犯人權行為。

據路透社稍早報道稱，法國外交部長勒德里昂稱，關於恢復2015年伊朗核協議的談判預計將於周四重啟。但他補充說，他並不感到鼓舞，擔心伊朗在拖延時間。

勒德里昂前天告訴一個法國議會委員會：“這些因素...不是很令人鼓舞，”他指的是11月29日開始並在上周五暫停的伊朗與主要大國之間的第七輪核談判。勒德里昂說：“我們感覺伊朗人想讓會談持續下去，會談持續的時間越長，他們就越是背棄自己的承諾...並越是接近獲得核武器的能力。”