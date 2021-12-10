北約秘書長訪法：歐美無法單獨應對所面對的巨大挑戰

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）12月10日到訪巴黎與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）和防長帕利（Florence Parly）舉行會談，並召開了聯合記者會。斯托爾滕貝格表示，“我熱烈歡迎歐盟在防務方面的努力。北約多年來一直在呼籲增加國防開支。”法國從2022年1月1日起將接任為期半年的歐盟理事會輪值主席國。

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斯托爾滕貝格表示，“法國是一個強大的盟友。一個以許多不同方式為我們的共同安全做出貢獻的盟友，擁有高端能力，你們的國防投資超過了國內生產總值（GDP）的2%。你們的戰略核力量對聯盟的整體安全做出了重大貢獻。而且你們堅定地致力於打擊恐怖主義。”

就與法方部長的會談內容，斯托爾滕貝格說，“今天，在我們的會議上，我們談到了俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區重新進行的軍事集結。這加劇了緊張局勢，並破壞了歐洲的安全。”他說，“俄羅斯必須緩和局勢。尊重烏克蘭的主權和領土完整。並回到外交途徑。”

斯托爾滕貝格說，“（俄烏邊境的）這場危機需要一個政治和外交解決方案。因此，我們歡迎拜登總統和普京總統之間的對話。以及以諾曼底模式召開新會議的努力。因為在緊張局勢下，對話就更加重要了。北約盟國將繼續密切磋商，我們也將保持警惕。而且，我們在北約-俄羅斯理事會中與俄羅斯進行有意義的對話的提議仍然有效。”

斯托爾滕貝格說，“今天，我們還討論了在一個日益危險和競爭激烈的世界上，與志同道合的夥伴一起工作的重要性。歐盟是北約的一個戰略夥伴。而且我們已經將我們的合作提高到了前所未有的水平。”

斯托爾滕貝格說，“我們討論了法國明年擔任歐盟理事會輪值主席國時的優先事項。而且，在我們制定新的北約-歐盟聯合聲明時，我期待法方的支持。正如我多次重申的那樣，我熱烈歡迎歐盟在防務方面的努力。北約多年來一直呼籲增加國防開支。我歡迎所有歐洲盟國增加其國防預算。但重要的是，我們要保持這一勢頭。”

法國總統馬克龍9日在愛麗舍宮召開新聞發布會，介紹法國接任歐盟理事會輪值主席國的工作重點。他提出，“一個更有主權的歐洲是一個重視防務的歐洲。自2017年以來，已經取得了相當大的進展。我們必須通過確定歐洲的利益和共同的戰略，進入一個更具（軍事）操作性的階段。”

斯托爾滕貝格在周五的記者會上表示，“因此，我們需要的是更多的資源，以及可以被北約和歐盟使用的更好的能力。而不是有可能重複我們已經擁有結構的新結構。”

斯托爾滕貝格說，“同樣重要的是，要承認非歐盟盟國在保衛歐洲方面發揮的作用。以及美國繼續通過北約對保衛我們大陸作出的重大承諾。在過去幾年中，美國增加了在歐洲的軍事存在--這對我們所有人都有好處。 ”他強調，“我們的跨大西洋聯盟仍然是歐洲安全的基石。因為我們面臨的挑戰太大，歐洲或美國都無法單獨應對。”