不滿受制裁白俄鉀肥繼續過境 立陶宛外長要求辭職

立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）12月10日向總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）提交了辭呈。蘭茨貝爾吉斯做出這一決定是因為，他認為受制裁的白俄羅斯貨物持續過境立陶宛對立陶宛聲譽造成了損害。據悉，立陶宛交通及通訊部長斯庫迪斯（Marius Skuodis）也已宣布辭職決定，但尚未提交正式辭呈。

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據立陶宛主要門戶網站15min報導，蘭茨貝爾吉斯的發言人庫里埃斯涅內（Vytaute Smaizyte-Kuliesiene）向記者證實了這一消息。蘭茨貝爾吉斯已向總理希莫尼特正式辭職。目前尚不清楚希莫尼特是否會接受。立陶宛交通及通訊部長也表示他可能會辭職。

事件起源於，美國對白俄羅斯鉀肥公司等企業採取的制裁措施於本月8日生效。而白俄羅斯鉀肥公司此前曾同立陶宛國有企業——立陶宛國家鐵路公司簽署了合作合同，立陶宛政府內就本國公司是否應該停止與受制裁的白俄公司合作存在分歧。

這封署名蘭茨貝爾吉斯的辭呈中寫道，“看到美國制裁後通過立陶宛繼續運輸白俄羅斯貨物的現狀，了解在您的領導下立陶宛共和國政府面臨的聲譽挑戰，並根據《立陶宛共和國憲法》第84條和《立陶宛共和國政府法》第10條，要求儘快辭去外交部長職務”。

正在摩爾多瓦共和國訪問的希莫尼特說，將對兩位部長的命運在周末之後做出決定。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）批評了二人辭職的做法。

瑙塞達周五向記者表示，“如果說部長們準備辭職，在西方的做法中他們是這樣做的。他們提出辭職，然後其他機構做出適當的決定。不要等待決定由某人來判斷。這主要是政治家本人的責任。”

瑙塞達說，儘管美國對白俄羅斯的制裁於12月8日生效，但白俄羅斯化肥通過立陶宛的運輸並未停止，該國的聲譽受到嚴重損害。 瑙塞達說，“通過宣布我們堅持一項依照價值觀的外交政策，我們不能讓我們的合作夥伴對我們實際上遵守他們有絲毫懷疑。聲明和我們的具體行動必須遵守。”

瑙塞達補充說，“在我看來，迄今為止所做的並不完全符合政治責任原則。”他表示，考慮到美國早在8月份就宣布了對白俄羅斯的制裁，立陶宛有足夠的時間來準備、評估所有情況、最大限度地減少損失並與盟國進行談判。

瑙塞達說，“當時它只是引起了我們的注意。問題是為什麼花了這麼多時間，而現在匆忙採取的行動卻沒有完成。”據悉，瑙塞達將於下周一會見希莫尼特總理，討論政府危機。