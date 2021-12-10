歐盟承諾加倍努力支持和捍衛被壓迫及受威脅人士

每年的12月10日是人權日。1948年的這一天，聯合國大會在法國巴黎決議通過了《世界人權宣言》。歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）周五通過聲明表示，“實現人權不僅是人類尊嚴的需要，也是民主、和平與安全以及可持續發展的基石。”據他介紹，歐盟將通過一個具體的主題方案，在2021-2027年期間撥款逾15億歐元在全世界範圍內推進人權和民主。

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當聯合國大會以四十八票贊成、八票棄權通過《世界人權宣言》時，《宣言》被稱為“所有人民和所有國家努力實現的共同標準”，倡導個人和社會“通過國家的和國際的漸進措施，使這些權利和自由得到普遍和有效的承認和遵行。”1950年，聯合國大會通過了第424（五）號決議，倡議所有國家和感興趣的機構將每年的12月10日定為人權日，人權日自此正式開始。

博雷利通過聲明表示，“每年12月10日，我們都會紀念1948年通過的《世界人權宣言》。今年的（人權日）主題‘平等——減少不平等、推進人權’特別重要，因為新冠大流行及其社會經濟後果對人權、民主和法治，包括對公民空間產生了越來越大的負面影響。它們進一步加深了原先存在的不平等，增加了處於弱勢地位的人的壓力，並在全球範圍內挑戰人權。”

博雷利稱，“人權、民主和法治是歐盟應對新冠大流行並從中恢復的核心所在。投資於人權、民主、法治和促進公民空間，對於為今世和後代實現和重建更好的社會至關重要。沒有人應該被遺棄，沒有人權被忽視。歐盟回顧說，在新冠大流行的背景下，對人權的任何限制必須是嚴格必要的、相稱的、臨時性的和非歧視性的。”

博雷利稱，“人權日提醒我們，人權是普世的、不可分割的、不可剝奪的、相互依存和相互關聯的。然而，它提醒我們，不能把這些權利視為理所當然，必須不斷捍衛它們。歐盟將繼續維護人權的普世性，對任何破壞國際承諾的企圖保持警惕。”

博雷利說，“在人權日，我們承諾加倍努力，與被壓迫者和受威脅人士站在一起並為他們發聲，無論他們生活在哪裡。我們特別聲援和支持民間社會行動者和人權維護者，包括我們在12月7日至8日的歐盟非政府組織人權論壇上與之接觸的人。”

博雷利稱，“在整個2021年，根據《2020-2024年人權和民主行動計畫》，歐盟繼續加強全球行動，以捍衛和振興世界各地的人權，充分利用我們獨特的一系列工具。根據去年通過的‘歐盟全球人權制裁製度’，歐盟首次對來自中國、朝鮮、利比亞、南蘇丹、厄立特里亞和俄羅斯參與嚴重侵犯和踐踏人權的個人和實體實施制裁。”

博雷利稱，“此外，2021年，歐盟在聯合國人權論壇上率先提出了旨在解決阿富汗、白俄羅斯、布隆迪、朝鮮、埃塞俄比亞、厄立特里亞和緬甸境內侵犯人權行為的倡議。”

博雷利稱，“歐盟還進一步擴大了對民間社會組織和人權捍衛者的具體支持，通過一項具體的主題計畫，在2021-2027年期間提供超過15億歐元的支持，以推進全世界的人權和民主，重申其在該領域的世界領先地位。”他最後強調，“實現人權不僅是人類尊嚴的需要，也是民主、和平與安全以及可持續發展的基石。”