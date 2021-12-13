是否外交抵制冬奧會？歐盟各國立場分歧

歐盟於周一嘗試就美國呼籲對北京冬奧會進行外交抵制達成共同立場，但在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議開始時，各方立場似乎存在巨大分歧。路透社分析指出，歐盟國家擔心中國的報復行為會損害貿易，在貿易和政治之間尋求平衡。

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綜合法新社與路透社發自布魯塞爾消息，歐盟成員國領導人也將在16日舉行的今年最後一場峰會中討論這個問題。數名外交官表示，法國和荷蘭正式將北京冬奧外交抵制議題的討論列入議程。

歐盟外交官指出，中國在歐盟最親密的盟友匈牙利絕不會支持外交抵制，但其餘26個成員國可能會達成共識。

正因與台灣發展更密切關係而遭中國貿易封鎖的立陶宛，則是採取共同杯葛立場的強力提倡者。立陶宛外交部長加布里埃柳斯·蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）宣布他不會前往北京，但表示他對歐洲能達成共同立場持懷疑態度。他在會議開始前說："我一直贊成歐洲的做法，但有時很難找到。”

當被問及如果歐盟未能達成一致，他的立場如何時，他說："我不去"。自從決定在立陶宛開設台灣代表處以來，維爾紐斯和北京的關係一直很緊張。遭中國貿易封鎖的立陶宛是採取共同杯葛立場的強力提倡者。

盧森堡外長讓·阿塞爾博恩（Jean Asselborn）說，外交抵制不會有幫助。他說贊同法國的立場，"但他認為歐盟不會很快決定可能採取的立場。阿塞爾博恩解釋說 ："奧運會總是政治性的，沒有政治中立的奧運會。作為一個歐洲公民，我想知道把運動員送到中國，而政治領導人在電視上觀看是否正確，"。

法國總統馬克龍之前的說法是，純粹的外交抵制將是 "一個非常小的和象徵性的措施"。 法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂上周說，巴黎希望與歐盟其他國家的首都採取共同立場，這一觀點得到了他的新任德國同行安娜萊娜的支持。然而，法國教育部長布朗凱在12月9日的表態更加明確，他說法國不會參與抵制活動。

路透社說， 法國和荷蘭也希望達成一個共同的歐洲立場。

奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg則）對 "人為地將奧運會政治化 "有疑慮。他 "非常贊成歐盟的共同立場"，但似乎對任何外交抵制都持保留態度。

德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克周日說：”奧林匹克運動會是對體育的慶祝。我們不應該利用它們來玩弄政治。"

美國、加拿大、澳大利亞和英國已決定對北京冬奧會進行 "外交抵制"，以譴責中國的侵犯人權行為，特別是在其穆斯林佔多數的新疆地區。中國政權警告說，這些國家將付出 "代價"。

路透社分析指，猶猶豫豫的態度反映了歐盟希望在中國和美國之間找到一個平衡的立場，因為華盛頓已經宣布對奧運會進行外交抵制。而中國是歐盟的第二大貿易夥伴。