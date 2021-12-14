歐盟欲改革申根區，應對非法移民和疫情

綜合美聯社與法新社消息，出於對新冠病毒疫情和白羅斯利用移民進行“混合攻擊”的擔憂，歐盟的人員自由流動面臨著越來越大的壓力。鑒於這種情況，12月14日，歐盟欲對進出歐洲等規則進行重大修改。

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申根地區目前包括26個國家，包括非歐盟國家冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。邊境檢查的取消，對商業、貿易和旅行來說是一個福音。近170萬人生活在一個申根國家，並在另一個國家工作，而每天約有350萬人跨越申根區的內部邊界。

歐盟委員會副主席席納斯在斯特拉斯堡公布了邊境政策修改提案，這些提案接下來須得到成員國和立法機構的認可才能生效。席納斯表示：“2015年的難民危機、恐怖分子對歐洲領土的一連串襲擊以及全球疫情的大流行，都使申根地區面臨壓力”，“這是一個均衡、必要的步驟，這不是最終的結局，但足以讓申根保持完整”。

目前，法國、德國、丹麥、奧地利、挪威和瑞典每6個月會更新延長國家邊境控制，這種國家邊境控制在申根制度之下，可按照特殊時期的特殊手段來使用。歐盟表示，為了阻止成員國在申根區內相互實施臨時邊境檢查，本次提案建議，成員國可以依照健康或安全威脅的臨時應對方式，實施為期六個月的臨時管控，最高延至兩年。各國必須提供評估，來證明延長邊境管控的合理性，而任何超過18個月的延期都需要歐盟來裁決。

美聯社指出，自2015年以來，申根系統一直處於崩潰的邊緣，當時有超過100萬人未經授權進入歐盟，其中大部分是尋求戰爭避難的敘利亞人。在法國、比利時和德國發生的一系列極端主義襲擊事件也讓各國加強了邊境管制。2020年初，當新冠大流行來襲時，情況變得更糟。申根區至少17個國家重新引入邊境檢查，造成交通和供應鏈的混亂。

最近，白羅斯總統亞歷山大·盧卡申科的政府開始“邀請”人們到白羅斯，其中許多是伊拉克人，白羅斯承諾幫助他們通過該國與立陶宛、波蘭和拉脫維亞的邊界進入歐洲。

為了在緊急情況下收緊歐盟的外部邊界，歐盟委員會提議，在外部國家將移民推向歐洲或積極鼓勵他們來歐洲時，修改申請庇護的規範：登記避難的過境點數量可能會減少，申請註冊可能會拖延四個星期，而不是目前的10天；在處理申請期間，申請者可能會被關押在邊境的臨時庇護所長達16周；對於那些不被允許入境的人，將快速將其驅逐出境，等等。

歐盟還希望從新冠大流行中吸取教訓，更嚴格地協調申根地區的外部邊界，對來自第三國的旅客施加訪問限制，例如強制從疫情嚴重國家地區前來的旅客出示核酸陰性結果或疫苗接種證明，以對抗病毒的傳播。這種歐洲外部邊境的協調，對於避免再次在申根內進行內部控制是必要的，因為一旦進入申根區，旅客理論上可以自由出入成員國。