立陶宛外交代表團離開北京 安全考量 ？

路透社報道引述外交人士說，由於上個月在維爾紐斯開設事實上的台灣大使館所引發的危機，立陶宛的一個外交代表團於周三離開中國。

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據一位外交人士稱，立陶宛駐北京大使館的19名成員及其親屬離開中國首都前往巴黎。

路透社報道，這個波羅的海共和國在一份聲明中說，已將其最高級外交官從中國召回進行 "磋商"，並補充說，大使館將暫時以遠程方式運作。報道引述一位熟悉此事的外交人士稱，人們對立陶宛外交官的安全表示擔憂，他們的離開是對“恐嚇”的回應。

而中國外交部沒有立即回應路透社評論請求。

中國認為台灣是其領土不可分割的一部分，但今年11月18日，立陶宛允許台灣設立“駐立陶宛台灣代表處”，被認為是事實上的大使館，中國外交部隨後發布聲明表示強烈不滿和嚴正抗議，稱這是損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政的行為，隨後宣布將中立兩國外交關係降為代辦級。法國表示對立陶宛支持，認為成員國之間的團結是歐盟的一項基本原則，對一個成員國的任何攻擊都是對歐盟本身的攻擊。因此法國與歐洲夥伴一起，表示對立陶宛的充分支持。

中國外交部發言人趙立堅11月25曾表示，台灣當局設立所謂“駐立陶宛台灣代表處”後，該國經濟與創新部長透露，立將與美國簽署一份價值6億美元的出口信貸協議。趙立堅批評立陶宛不惜以損害中國主權為“投名狀”換取貸款，做不道德且危險的交易。趙立堅說，立陶宛背信棄義，不顧中方嚴正交涉，不顧國際公理和正義，為大國火中取栗，終將為此付出代價。

另據中國官媒環球網報道，美國國防部官網當地時間13日公布的實錄顯示，美防長奧斯汀在歡迎立陶宛防長阿爾維達斯·阿努紹斯卡斯訪問五角大樓的講話中，“讚揚立陶宛政府對中國的堅定政策”，並稱立陶宛“已成為該地區民主的燈塔。環球網的評論稱：“這是立陶宛挑釁完中國後得到美國的讚揚。”

美國國防部網站信息顯示，美國與立陶宛簽署了一項旨在加強歐洲威懾力的互惠國防採購協議。