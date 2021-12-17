歐盟北約共同警告俄羅斯不要入侵烏克蘭：否則將帶來巨大後果和代價

歐盟27國領導人12月16日就俄烏邊境緊張局勢表示，俄羅斯迫切需要緩和其與烏克蘭邊境的軍事集結造成的緊張局勢，同時重申全力支持烏克蘭的主權和領土完整。歐盟警告俄羅斯，“對烏克蘭的任何進一步軍事侵略都會帶來巨大的後果和代價，包括與合作夥伴協調的限制性措施，作為回應。”北約當天還通過聲明指出，“我們對近幾個月來俄羅斯在烏克蘭邊境大量、無端和無理的軍事集結表示嚴重關切，並拒絕俄羅斯關於烏克蘭和北約挑釁的虛假說法。我們呼籲俄羅斯立即緩和局勢，尋求外交渠道，並遵守其關於軍事活動透明度的國際承諾。”

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《華盛頓郵報》3日根據其獲取的機密文件報導指，美國情報機構發現俄羅斯正在計畫入侵鄰國烏克蘭，時間可能是明年春天，將動用17萬5000大軍，目的是迫使烏克蘭現政府投降或垮台，西方勢力退出“俄羅斯後院”，也就是烏克蘭等前蘇聯所屬地區。俄羅斯17日公布了其對美國和北約提出的一系列苛刻要求，這將終止烏克蘭或其他前蘇聯國家加入北約的所有前景，並改寫自冷戰結束以來維護歐洲安全的許多原則。

莫斯科的要求甚至比俄總統普京提到的“紅線”更進一步，他曾宣稱俄方需要這些“紅線”來使莫斯科免受攻擊的威脅，而且許多紅線此前已被北約及其成員拒絕。俄羅斯外交部在本周將這些文件交給美國後，於周五在其網站上公布了這些文件。

俄外交部副部長里亞布科夫（ Sergei Ryabkov）說，俄羅斯與美國及其北約盟國的關係已接近一個“危險點”，並指出，北約在俄羅斯附近的部署和演習對其安全造成了“不可接受的”威脅。俄方周五公布的草案包括俄羅斯-美國安全條約和俄羅斯與北約之間的安全協議，內容包括要求在所有1997年後加入聯盟的北約國家不部署新的北約部隊，不進行北約擴張，不在烏克蘭進行北約活動等。

此前，為期1天的歐洲理事會會議周四在布魯塞爾舉行。就俄烏邊境緊張局勢，歐洲理事會強調，俄羅斯迫切需要緩和其與烏克蘭邊境的軍事集結所造成的緊張局勢，同時重申全力支持烏克蘭的主權和領土完整。歐盟27國領導人表示，“對烏克蘭的任何進一步軍事侵略都會帶來巨大的後果和代價，包括與合作夥伴協調的限制性措施，作為回應”。歐盟領導人鼓勵外交努力，並表示支持“諾曼底模式”，以實現對《明斯克協議》的全面執行。“諾曼底模式”是指由俄羅斯、烏克蘭、法國和德國參加的四方會談。

另就歐盟的安全和防務問題，歐洲理事會會議結論指出，“面對全球不穩定因素的增加、日益激烈的戰略競爭和複雜的安全威脅，歐盟領導人同意，歐盟將對其自身的安全和防務承擔更多責任，奉行戰略行動方針，並提高其自主行動的能力。”

聲明表示，“同時，歐盟領導人強調，歐盟致力於建立以聯合國為核心的、基於規則的全球國際秩序。他們還強調，歐盟致力於與北約密切合作，充分尊重條約規定的原則和歐洲理事會商定的原則，包括包容性、互惠性和歐盟決策自主權的原則。歐盟領導人支持加強歐盟-北約戰略夥伴關係，並期待着關於歐盟-北約合作的第三個聯合聲明。”

聲明說，“歐洲理事會邀請理事會根據歐盟外交與安全政策高級代表2021年11月提交的第一份草案，推進雄心勃勃的戰略指南的工作。歐洲理事會將應邀在2022年3月的會議上批准（歐盟）《戰略指南針》。”

同樣就烏克蘭問題，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周四與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行了會談，並召開了聯合記者。斯托爾滕貝格當天向媒體表示，“我們呼籲俄羅斯回到外交途徑，緩和局勢，並尊重烏克蘭的主權和領土完整。 ”他強調，“任何對烏克蘭的進一步侵略都將產生嚴重後果。並將付出高昂的代價。”

斯托爾滕貝格說，“北約與烏克蘭站在一起。所有盟國都支持烏克蘭的主權和領土完整。而且我們不承認俄羅斯對克里米亞的非法吞併。”他強調，“北約對烏克蘭的支持並不是對俄羅斯的威脅。烏克蘭有權利選擇自己的安全安排。這是歐洲安全的一個基本原則。”斯托爾滕貝格補充說，“而烏克蘭能否加入北約的決定，將由烏克蘭和30個北約盟國單獨作出。”

北約周四還通過聲明強調，“我們正在認真評估當前局勢對聯盟安全的影響。我們將始終以堅定的方式應對我們安全環境的任何惡化，包括在必要時加強我們的集體防禦態勢。 北約將採取一切必要措施，確保所有北約盟國的安全和防禦。對烏克蘭的任何進一步侵略都將產生巨大的後果，並將付出高昂的代價。北約將繼續與相關利益方和包括歐盟在內的其他國際組織密切協調。”

北約的聲明稱，“我們重申支持烏克蘭在其國際公認邊界內的領土完整和主權，並呼籲俄羅斯根據其國際義務和承諾從烏克蘭撤出其部隊。我們支持所有國家有權決定自己的未來和外交政策，不受外界干擾。北約與烏克蘭的關係是只屬於烏克蘭和北約30個盟國的事情。 我們堅決反對任何分裂盟國安全的企圖。”

北約表示，“我們準備與俄羅斯進行有意義的對話。我們重申，我們長期以來一直邀請俄羅斯在不久的將來舉行北約-俄羅斯理事會的會議。我們知道俄羅斯最近提出的歐洲安全建議。我們很清楚，與俄羅斯的任何對話都必須在對等的基礎上進行，解決北約對俄羅斯行動的關切，以歐洲安全的核心原則和基礎文件為基礎，並與北約的歐洲夥伴協商進行。如果俄羅斯採取具體步驟來減少緊張局勢，我們準備致力於加強建立信任措施。 歐安組織也是一個相關的平台。”

聲明指出，“北約是一個防禦性聯盟，將繼續為整個歐洲-大西洋地區的和平、安全和穩定而努力。 我們團結一致，捍衛和保護所有盟國。”此外，斯托爾滕貝格周五在與保加利亞新任總理佩特科夫(Kiril Petkov) 出席聯合記者會時重申，“北約盟國已經明確表示，我們呼籲俄羅斯立即降級，尋求外交渠道，並遵守其關於軍事活動透明度的國際承諾。”

斯托爾滕貝格說，“我們正在認真評估當前局勢對聯盟安全的影響。我們將以堅定的方式應對安全環境的任何惡化，包括通過加強我們的集體防禦態勢。北約將採取一切必要措施，確保所有北約盟國的安全和防禦。”他指出，“對烏克蘭的任何進一步侵略都將產生巨大的後果，並將付出高昂的代價。我們重申，我們支持烏克蘭的領土完整和主權。北約與烏克蘭的關係僅是烏克蘭和北約30個盟國的事。”