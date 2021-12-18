英防相：若俄羅斯入侵烏克蘭，英國及盟國極不可能出兵

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）最新在採訪中就烏克蘭與俄羅斯邊境緊張局勢向英媒表示，如果烏克蘭被俄羅斯入侵，英國或其盟國不太可能出兵保衛烏克蘭。英國首相約翰遜周一曾與俄總統普京通話，重申英國對烏克蘭領土完整的承諾，並警告說莫斯科的任何破壞穩定的行動都將是一個“戰略錯誤”。

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華萊士星期四在接受英國《旁觀者》周刊採訪時說，烏克蘭“不是北約成員，所以極不可能有國家（北約成員國）會派兵進入烏克蘭挑戰俄羅斯”。“我們不能騙大家說我們會這樣做，”他說，“烏克蘭人也清楚這一點。”

當被問及這是否意味着烏克蘭孤身無援時，華萊士說，“我們都可以在能力建設方面提供幫助，但在某種程度上，烏克蘭不在北約，這就是為什麼我們在外交上盡最大努力，對普京說不要這樣做。”

約翰遜在本周一與普京的通話中曾警告後者，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨“重大後果”。他向普京重申了英國對烏克蘭領土完整的承諾，並警告說莫斯科的任何破壞穩定的行動都將是一個“戰略錯誤”。歐盟27國領導人周四就俄烏邊境局勢同樣表示，俄羅斯迫切需要緩和其與烏克蘭邊境的軍事集結造成的緊張局勢，同時重申全力支持烏克蘭的主權和領土完整。

北約當天還通過聲明指出，“我們對近幾個月來俄羅斯在烏克蘭邊境大量、無端和無理的軍事集結表示嚴重關切，並拒絕俄羅斯關於烏克蘭和北約挑釁的虛假說法。我們呼籲俄羅斯立即緩和局勢，尋求外交渠道，並遵守其關於軍事活動透明度的國際承諾。”

華萊士和烏克蘭防長奧列克西·尤里約維奇·雷日尼科夫(Oleksii Yuriyovych Reznikov)曾於11月16日發表了一份聯合聲明，稱他們對俄羅斯的軍事集結感到“擔憂”。聲明補充說，“英國與烏克蘭人民並肩站在一起，並將繼續其支持他們的長期決心。”

美國情報部門稱，俄羅斯已在烏克蘭邊境附近駐紮了約7萬名軍隊，並開始計畫最快在明年初進行入侵的可能性。美國總統拜登12月8日表態排除了若俄羅斯入侵烏克蘭美國將單方面動用武力的可能性，並表示他希望儘快讓俄羅斯和北約盟國之間舉行會議。

拜登11日續指，他已經告訴普京稱，如果入侵烏克蘭，俄羅斯將付出“慘重代價”，並將面臨毀滅性的經濟後果。據《華爾街日報》17日報導，美國和烏克蘭官員表示，拜登政府正在考慮一項計畫，將曾經分配給現已解散的阿富汗軍隊的直升機和其他軍事裝備重新部署到烏克蘭，在俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境附近集結之際助其迅速加強防禦。

報導稱，烏克蘭正在尋求這些裝備，並與美國國防部官員討論了這個問題，五角大樓官員普遍支持向烏克蘭提供更多武器。美國官員說，美國國家安全委員會(NSC)尚未批准武器交付，同時政府尋求外交解決方案，以使莫斯科放棄軍事施壓活動。

美國官員說，此前指定給阿富汗國家安全部隊的軍事裝備包括俄羅斯製造的米-17直升機。這些直升機將為烏克蘭軍隊提供更大的機動性。一名烏克蘭官員說，烏克蘭官員還一直在遊說美國政府安裝防空系統，包括“毒刺”(Stinger)地對空導彈，以幫助他們抵禦俄羅斯飛機。