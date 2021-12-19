德國新任防長首訪選擇立陶宛：這是北約盟國團結的信號

德國新任國防部長、社民黨人蘭布萊希特（Christine lambrecht）12月20日對立陶宛進行了訪問，這也是自她擔任德國防長以來的首次對外訪問。蘭布萊希特一行得到了立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）的接機歡迎。德立兩國防長在會談後共同表示，“我們必須明確指出，俄羅斯無權告訴北約成員國他們應該如何行事。”

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德國和立陶宛國防部長及團隊周日舉行了會談，並召開了聯合記者會。蘭布萊希特此行還對作為北約“增強型前沿存在”（eFP）任務，駐紮在立陶宛境內的德國官兵進行了視察和慰問。

蘭布萊希特在視察中向德國官兵和立陶宛官員表示，“我們在立陶宛這裡非常刻意地發出一個明確的信號--一個威懾的信號”。德國國防部稱，蘭布萊希特首次外訪選擇立陶宛是“盟國之間凝聚力的一個信號。”

蘭布萊希特站在立陶宛防長身邊告訴媒體稱，“我們堅定地站在我們的夥伴和朋友一邊。”她強調，烏克蘭的緊張局勢必須通過外交途徑解決，但同時也需要採取可靠的威懾。據悉，雙方在會談中討論了區域安全問題以及進一步加強和深化兩國間合作的機會。

阿努紹斯卡斯說，“我們感謝德國對我們地區安全的堅定承諾。”立陶宛國防部指出，兩國防長都認為俄羅斯的要求是不可接受的。這種要求的唯一目的是分裂北約聯盟的團結。俄羅斯外交部在周五稍早時公布了與美國和北約的安全協議草案。

蘭布萊希特在記者會上提到，“烏克蘭的局勢非常嚴重，我可以理解我們的波羅的海盟友的擔憂，如果有人感到受到威脅，我也可以理解。”她強調，“我們堅定地站在我們的合作夥伴和朋友一邊。”

作為北約任務的一部分，德國官兵目前與其他5個盟國的軍隊一起駐紮在立陶宛。蘭布萊希特說，“我們在這裡的定位非常好，這是一個良好和重要的信號。”她補充說：“但並非一切都很好”。她承諾將應對這些挑戰。面對東部來自俄羅斯的威脅，德軍已經在立陶宛境內部署了近5年的時間。

蘭布萊希特本周在接受《星期日圖片報》採訪時曾表示，“我非常關切地看着那裡（俄烏邊境）發生的事情。我也非常理解烏克蘭人的恐懼。這就是為什麼我周日的第一次任務是前往立陶宛，視察北約快速反應部隊，以了解士兵們如何看待該地區的局勢。很明顯：侵略者是俄羅斯。我們必須盡一切可能阻止事態升級。這也包括嚴厲制裁的威脅。”

而就“北溪2號”天然氣管道是否也屬於歐盟制裁名單的提問，蘭布萊希特說，“我們必須使用我們擁有的整套工具。現在我們必須針對普京和他周圍的人。那些對侵略負有責任的人必須感受到個人後果，例如他們不能再前往巴黎香榭麗舍大街購物。”她說，“我們必須用盡外交和經濟制裁的所有選擇。所有進一步的步驟都必須在聯盟中密切協調。”

當被問及是否支持北約要求的成員國國防支出佔GDP2%的目標時，蘭布萊希特回答說，“我支持聯盟協議中商定的3%的目標，並涵蓋我們的軍事、外交和發展支出。好在奧拉夫·肖爾茨（德國新總理，Olaf Scholz）已經明確表示，他希望在預算的可能範圍內更好地在財政上裝備聯邦國防軍。”