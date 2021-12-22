歐盟正式針對波蘭啟動法律程序

10月10日，在波蘭華沙舉行的示威活動中，人們揮舞着歐盟和波蘭的旗幟，支持波蘭與歐盟緩和關係。

由於波蘭憲法法院挑戰了歐洲法律之於成員國本國法律的地位，布魯塞爾方面於本周三啟動了針對波蘭的法律程序。這一行動立即招致了波蘭方面的譴責。

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今年10月，波蘭憲法法院裁定，波蘭的法律若和歐盟的法律出現衝突，那麼波蘭法律將會高於歐盟法律。然而當加入歐盟時，成員國有義務使本國的法律符合歐盟的規定。

12月23日，歐盟委員會在啟動其針對波蘭的法律行動時表示，今年波蘭憲法法庭的兩項裁決“明確挑戰了歐盟法律的首要地位”，同時還對該法院的合法性提出了質疑。歐盟經濟專員保羅·真蒂洛尼指出，歐盟委員會認為，波蘭憲法法院的裁決違反了歐盟法院的相關規定，以及歐盟法的相關部分，波蘭法院也“不再符合（歐盟）條約的要求，不再是依歐盟法設立的，獨立且公正的法庭”；“歐盟是一個價值觀和法律的共同體，歐洲人在條約下的權利必須受到保護，無論他們住在聯盟的哪個地方”。

歐盟本次針對波蘭的法律行動第一步，涉及向其發送“正式通知函”，要求波蘭做出反應，提供信息。波蘭政府應在兩個月內作出詳細答覆。若不遵守歐盟法院裁決，波蘭可能面臨巨額罰款，並可能喪失投票權。

波蘭總理馬特烏斯·莫拉維茨基譴責歐盟的這一決定，稱這顯示出歐盟的“民主集中傾向和官僚集中傾向”，並保證波蘭的憲法法院滿足“所有有關獨立的要求”。莫拉維茨基解釋稱，“波蘭憲法法院是真正的波蘭共和國的最高法律”，“如果歐盟委員會誤解了“歐盟條約”第5條（畫定聯盟和國家權限）的原則，那麼這顯然是有問題的”。

波蘭在10月27日被歐洲司法機構判處定期繳付罰款：每天100萬歐元，直到爭議性的最高法院紀律分庭停止運作；9月也曾被判處每天繳納50萬歐元，直到關閉一處褐煤礦。但華沙已拒絕付款。

自2015年以來，波蘭的民族主義保守派“法律與正義”黨發起了司法改革，此後歐盟與華沙一直處於對峙的狀態。波蘭多次被歐洲法院認定“破壞司法獨立”，但波蘭希望通過打擊司法機構內部的腐敗現象，來證明其改革是合理的。有爭議的改革還會阻礙歐盟委員會對波蘭疫情後復蘇計畫扶持金的批准，該計畫規定支付239億歐元的復蘇贈款和121億歐元的復蘇貸款。布魯塞爾方面明令波蘭停止法官紀律分庭的活動，但至今無果。