波蘭副總理：德國要將歐盟變成德意志第四帝國

在歐盟和波蘭加深不睦之際，波蘭執政黨“法律與公正”黨黨首雅洛斯勞-卡欽斯基在周五的一次採訪中，指責德國試圖“將歐盟轉變為聯邦制的‘德意志第四帝國’”。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社強調，卡欽斯基被廣泛認為是波蘭任何重大變革的源頭，他目前是波蘭執政黨“法律與公正”黨的黨首，同時也是波蘭負責國家安全事務的副總理。他對波蘭日報GPC表示，有些國家“對在歐盟的基礎上建立德國第四帝國的前景並不熱情”。

卡欽斯基特別解釋道：“德意志第四帝國”這個詞“沒有任何貶義，不是德意志第三帝國（納粹），而是第一個（羅馬）”。卡欽斯基表示，“如果我們波蘭人同意這種現代的屈服，我們就會以不同的方式被貶低”。他還指責歐洲法院，稱這是“聯邦主義者們用來強加自己想法的基本工具”。卡欽斯基稱，“歐洲法院可以對歐洲法律做出釋義，從中得出幾乎是篡權的結論，歐洲法院事實上已經正在這麼做了”。

近期，德國新任總理奧拉夫·舒爾茨訪問波蘭期間，波蘭總理莫拉維茨基形容德國聯合政府對歐盟更大的聯邦制的支持是“烏托邦式的，因此是危險的”。莫拉維茨基對舒爾茨強調了歐洲是“主權國家的歐洲”這個概念當中的“主權”二字。

布魯塞爾與華沙自2015年波蘭發起司法改革後，陷入長期而深刻的對峙。布魯塞爾指責華沙破壞法官獨立性，而波蘭憲法法院在6月挑戰了歐盟法院的權威，並於10月再次質疑歐洲法律之於波蘭法律的優先地位。在剛剛過去的周三，布魯塞爾根據波蘭憲法法院的這些判決，啟動了針對波蘭的法律程序。