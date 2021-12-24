衛星圖顯示俄羅斯繼續在克里米亞和烏克蘭東部不遠處部署軍隊

路透社12月24日報道稱，一家美國私營公司拍攝的新的衛星圖像顯示，俄羅斯近幾周繼續在克里米亞和烏克蘭東部的不遠處部署軍隊。

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這些衛星圖像來自美國的航天技術公司Maxar Technologies，該公司主打地球觀測，衛星產品，通信等。

本周四晚些時候Maxar Technologies公司發布了衛星圖像，當中顯示的是俄羅斯於2014年從烏克蘭吞併的克里米亞的一處基地。根據Maxar Technologies的圖像，這個基地在今年10月的時候是半空的，而到了12月13日，裡面卻擠滿了數百輛裝甲車和坦克。該公司在一份聲明中指出，“一支由數百輛裝甲車組成的新旅級部隊已經抵達俄羅斯駐軍”，“其中包括BMP系列步兵戰車、坦克、自行火炮和防空設備”；“在過去的一個月里，我們的高分辨率衛星圖像觀察到，俄羅斯在克里米亞以及俄羅斯西部烏克蘭邊境周邊的幾個訓練區，有一些新的部署”，並列舉了克里米亞的三地，和俄羅斯西部的五地。

來自同一家公司的另外一些圖像顯示，俄羅斯西部毗鄰烏克蘭東部的索羅迪，也在12月出現了比9月要更加集中化的軍事設備。此外，烏克蘭邊境以北260公里處的俄羅斯葉利尼亞市，和俄羅斯南部的波戈諾沃訓練場，也出現了進一步的軍事集結的動態。

路透社強調，目前暫時無法獨立驗證來自Maxar Technologies公司的上述衛星圖像。克里姆林宮周五則重申，俄羅斯保留權利，在自身認為合適的情況下，在俄羅斯領土上調動自己的軍隊，同時提醒稱，西方國家仍在俄羅斯邊界附近進行挑釁性的軍事演習。

美國、歐洲和烏克蘭領導人指責俄羅斯自4月後，再次從10月開始，在烏克蘭邊境附近集結軍隊。4月的那一次俄羅斯軍隊集結，Maxar Technologies公司也發布了衛星圖。美國總統喬拜登等指出，莫斯科似乎正在權衡，下個月對烏克蘭發動襲擊。不過莫斯科一再否認。

12月24日，被問及俄羅斯在烏克蘭附近集結軍隊一事時，克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫表示，莫斯科正在採取行動捍衛自己的安全。佩斯科夫說：“在北約、美國和各個歐洲國家採取非常不友好的行動的背景下，俄羅斯正在自己的領土上調動自己的軍隊”，“他們在我們的邊界附近進行高度明確的演習”，“這迫使我們採取一些措施來保證自身的安全。”