俄羅斯一萬多名士兵從烏克蘭邊境地區撤回

路透社和國際文傳電訊社12月25日報道，俄羅斯軍方宣布，在進行了為期一個月的演習後，超過1萬名俄羅斯軍人已返回駐地。

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國際文傳電訊社表示，俄軍的演習在烏克蘭附近的幾個地區舉行，包括俄羅斯於2014年吞併的克里米亞，以及俄羅斯南部的羅斯托夫和庫班地區。路透社稱，俄羅斯向毗鄰烏克蘭北部、東部和南部的邊境地帶部署了上萬名士兵，這加劇了基輔和西方國家的擔憂。莫斯科則表示，它可以在其認為合適的情況下，在自己的領土上部署軍隊。12月25日，俄羅斯軍方稱，“人數超過一萬的師、戰鬥隊、機動部隊班的戰鬥協調階段已經完成，他們將從合成兵種演習區，返回常駐基地”。

國際文傳電訊社報道，參與本次跨地區訓練的機動步兵編隊班、編隊、作戰兵種部隊和特種部隊的作戰協調階段已經結束，南方軍區的部隊返回常駐部署點，人數超過一萬人。這次訓練所覆蓋的範圍包括阿斯特拉罕、伏爾加格勒和羅斯托夫地區、克里米亞、斯塔夫羅波爾和克拉斯諾達爾地區、北高加索共和國俄羅斯軍隊的訓練場，以及俄羅斯在阿布哈茲、亞美尼亞和南奧塞梯的基地。西部軍區也通報了在沃羅涅日、別爾哥羅德、庫爾斯克、布良斯克和斯摩棱斯克地區對合成兵種軍隊軍事人員進行實地訓練的情況。

路透社援引一份美國情報文件表示，當時逼近烏克蘭邊境地區的俄羅斯軍隊人數估計從6萬到9萬人不等，最高可達17萬5千人。面對西方的擔憂，俄方一直否認有入侵烏克蘭的意圖。