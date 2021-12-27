土耳其外交部長査武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）12月27日在首都安卡拉舉行的2021年外交政策評估會議上發表講話。就俄烏邊境的緊張局勢，査武什奧盧敦促俄羅斯和北約在北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）提議的直接談判中表達他們各自的分歧。

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回顧2021年土耳其的外交進程，査武什奧盧表示，“通過保持外交舉措，我們既促進了我們的國家利益，也為我們地區的穩定做出了貢獻。”法新社報導指出，作為北約成員國，土耳其向烏克蘭出售無人機，此舉則激怒了莫斯科。彭博社月初援引土耳其政府機構消息人士和一家與政府關係密切的土耳其國防公司高管的話稱，自2019年以來，土耳其方面已向基輔出售了“數十架”無人機，另外還有導彈和控制台。目前，烏克蘭“至少還有24架無人機的訂單。”

土耳其此前也因為從俄羅斯購買S-400防空導彈系統而引發了美國的不滿和北約的反對，並因此遭到了華盛頓的制裁。就俄烏邊境的緊張局勢，查武什奧盧周一敦促莫斯科和北約通過直接談判以解決雙方分歧。俄羅斯本月15日向美國和北約遞交了一份“安全保障”協議草案，要求美國和北約提供對俄羅斯的安全承諾，共提出8項條款，核心訴求是北約停止東擴、不接納前蘇聯加盟國加入北約等。

查武什奧盧告訴記者說，“任何建議要被接受，都應該是雙方都能接受的。俄羅斯提出了一些建議。但也許北約也向俄羅斯尋求同樣的保證。這不是一個單方面的問題”。他說，“如果要求是最大限度的--我不是說俄羅斯（提出的要求）是最大限度的--雙方必須是建設性的。”查武什奧盧說，“他們應該帶着雙方都能接受的建議來到談判桌前。”

北約的一位發言人表示，該組織一直在與莫斯科就於明年1月12日舉行北約-俄羅斯理事會會議進行“接觸”。俄羅斯還沒有正式接受這一提議。查武什奧盧說，“如果俄羅斯對土耳其在減少俄羅斯和北約之間的緊張局勢方面有任何特定的期望或問題，土耳其將積極評價這一點，因為我們的目標是明確的。”他說，“各方（到時）都會受到影響，神禁止，在該地區的衝突。”