俄最高法院下令關閉關注前蘇聯迫害史的人權團體“紀念國際”

俄羅斯最高法院12月28日下令關閉該國存在時間最長的人權團體“紀念國際”，該團體記錄了斯大林時代的大清洗和古拉格勞改營等前蘇聯存在時期的政治迫害史。“紀念”在1989年由諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異見人士創立。外界認為，這個團體記錄了前蘇聯在斯大林時代的整肅，也是俄羅斯後蘇聯時代的民主化象徵。

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俄羅斯最高法院法官納紮羅娃（Alla Nazarova）周二下令關閉該團體的中央機構--“紀念國際”。其被指沒有按照俄羅斯法律規定，在該機構所有的出版物上標明“外國代理人”的標籤，從而違反了這一規定。

人權團體“紀念”成立於20世紀80年代末，記錄了蘇聯時期進行的政治壓迫，建立了蘇聯肅反運動和古拉格勞改營受害者的數據庫。1991年創立的“紀念人權中心”是一個為政治犯權利和其他事業開展活動的姐妹組織，也因“為恐怖主義和極端主義辯護”而面臨被清算。

“紀念國際”的關閉標誌着俄羅斯現代歷史的一個拐點，因為在蘇聯結束後開放前蘇聯政府秘密檔案30年後，公開斯大林等前蘇聯領導人的罪行的努力已經成為禁忌。周二代表“紀念”團體的律師雷茲尼克（Genri Reznik）稱，關閉“紀念國際”的決定是“政治性的”。他並補充說，法庭上的過程讓他回想起了1930年代的蘇聯表演式審判。

這一決定也是在今年俄羅斯公民社會受到持續攻擊之後做出的，這導致俄羅斯反對派領導人如納瓦爾尼被監禁，知名活動家和記者逃離該國，非政府組織和媒體機構根據俄羅斯的“外國代理人”和“不受歡迎”法律被罰款或關閉。

當庭法官納紮羅娃以該團體“多次”和“嚴重”違反俄羅斯的“外國代理人”法律為由對其下令。“紀念”稱這一裁決是出於政治動機，但表示遵守了這一指定。納紮羅娃宣布，該決定將關閉“紀念國際歷史、教育、慈善和人權協會、其區域分支機構和其他結構單位”。

在為該團體辯護時，雷茲尼克說，“紀念協會促進了國家的健康。現在從國家的歷史中消除這一點，意味着促成了‘當局永遠是對的’的想法。”俄羅斯國際文傳通訊社援引“紀念”的一名律師的話說，該團體將在俄羅斯和歐洲人權法院提出上訴。許多人在宣判後高呼“恥辱”。警察逮捕了幾個人。

“紀念”的負責人員曾希望俄羅斯公眾對該團體的廣泛支持能使其免於關閉。在之前的聽證會上，該團體提交了超過12.7萬個對其活動表示支持的簽名，以及那些通過“紀念”發現的古拉格勞改營和其他記錄而查到他們親屬命運的人的證詞。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）對這一消息通過聲明表示，“我懷着憤慨和擔憂得知非政府組織‘紀念國際’被俄羅斯最高法院清算，而該組織的另一個分支‘紀念民權中心’也面臨起訴。”

勒德里昂表示，“‘紀念國際’的解散對俄羅斯人民來說是一個巨大的損失，他們有權公平地了解自己的過去，並建立一個基於歐洲委員會所提倡的基本價值觀的社會。這也是我們兩國科學、學術和文化界的損失，我們正在努力建立一個不受政治不確定性影響的雄心勃勃的雙邊關係。”

勒德里昂提到，“在這種情況下，昨天彼得羅紮沃茨克法院決定將專門研究斯大林時期萬人坑的歷史學家、人權捍衛者和‘紀念’團體的地方領導人尤里·德米特里耶夫先生（Iouri Dmitriev）的刑期增加到15年，這也非常令人擔憂。與我們在歐盟的夥伴一樣，法國呼籲釋放他，並將繼續高度關注他的情況。”