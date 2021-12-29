博雷利：歐盟必須參與美俄關於烏克蘭的會談 俄方要求完全不可接受

美國白宮官員本周向媒體介紹稱，美國和俄羅斯預計將在明年1月10日舉行會談，討論核武器控制和俄羅斯-烏克蘭邊境局勢緊張問題。俄羅斯和北約組織（NATO）隨後將在12日舉行會談。13日俄羅斯、美國和其他歐洲安全與合作組織（OSCE）成員國將舉行會議。對此，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）12月29日向德國媒體表示，歐盟應該在即將舉行的美俄圍繞烏克蘭安全問題的會談中發揮積極作用。

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博雷利在接受德國《世界報》採訪時說，“如果莫斯科像宣布的那樣，想從1月份開始談論歐洲的安全架構和安全保障，那麼這就不僅僅是一個涉及美國和俄羅斯的問題。”他強調，“歐盟必須參與到這些談判中。”

博雷利指出，關於俄方此前提出的系列要求的談判只有在歐盟的密切參與下才有意義，因為這些談判涉及整個歐洲大陸的未來。他說，“歐洲安全就是我們的安全。”博雷利強調，“這與我們有關。這不是簡單的兩個國家之間的情況，即美國和俄羅斯，或北約和俄羅斯；即使莫斯科有這樣的想象。”他還對莫斯科提出的系列要求進行了批評。

俄羅斯本月15日向美國和北約遞交了所謂“安全保障”協議草案，要求排除北約進一步東擴、美方不在非北約成員國的前蘇聯加盟共和國領土上建立軍事基地、不同這些國家發展軍事合作、北約承諾不把烏克蘭等前蘇聯加盟國納入北約等。

博雷利指出，“這是俄羅斯人第一次以書面形式，以真正的條約形式將他們的議程擺上桌面。這在以前從未發生過。只有贏家才會這樣做。贏家才會說，‘這些是我的條件’。”他補充說，俄方提出的這些要求是“完全不可接受的”。

相反，博雷利提出，談判應側重於俄方自1975年《赫爾辛基協定》通過以來採取的侵權行為。當時由美國、蘇聯、加拿大和歐洲國家簽署的這一不具約束力的協議旨在緩解緊張局勢，並界定一系列廣泛的問題，如領土完整、邊界、和平解決爭端以及在對立的軍事部門之間實施信任措施。

博雷利說，“一個國家的領土完整和一個主權國家決定自己與其他國家或聯盟合作的權利--這些原則是不容談判的。”12月初，歐盟同意將3100萬歐元用於援助改善烏克蘭的軍事後勤和網絡防禦。歐盟現在正在考慮批准另一項與烏克蘭相關的軍事訓練任務。

博雷利說，“我們已經在實地評估了烏克蘭人需要什麼，我們如何能夠提供具體的幫助，這樣一個任務的成本是多少，誰可以參與。”他補充說，“我將很快向歐盟各成員國提交一份提案。”