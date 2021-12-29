美歐譴責俄羅斯關閉人權團體紀念國際 波蘭：裁決不會使鎮壓受害者被遺忘

俄羅斯最高法院12月28日裁定，該國歷史最悠久的非政府人權組織“紀念”（Memorial）的核心機構--“紀念國際”（Memorial International）被指沒有按照俄法律規定，在該機構所有的出版物上標明“外國代理人”的標籤，從而違反了這一規定下令其關閉。消息公布後，美國、歐盟以及歐盟的多個前社會主義陣營成員國相繼就俄方的這一決定表示遺憾和譴責。

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俄羅斯存在時間最長的人權團體“紀念”，該團體記錄了斯大林時代的大清洗和古拉格勞改營等前蘇聯時期的政治迫害史。“紀念”在1989年由諾貝爾和平獎得主薩哈羅夫（Andrei Sakharov）等蘇聯異見人士創立。外界認為，這個團體記錄了前蘇聯在斯大林時代的整肅，也是俄羅斯後蘇聯時代的民主化象徵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二通過聲明表示，“美國譴責俄羅斯最高法院今天決定強行關閉紀念國際，這是俄羅斯最古老和最受尊敬的學術和人權組織之一。三十年來，紀念國際的研究人員孜孜不倦地恢複數百萬蘇聯鎮壓受害者的姓名和故事，促進歷史正義。紀念國際的關閉是在俄羅斯獨立的公民社會、媒體和民主活動家的空間迅速萎縮的一年之後發生的。我們聲援那些因行使言論自由、結社自由和和平集會權利而成為鎮壓目標的人。”

布林肯稱，“在這個節日里，我們特別關心那些在俄羅斯因政治原因而身陷囹圄的人。我們還繼續關注俄羅斯關閉紀念國際的姐妹組織--紀念人權中心的平行努力。對紀念國際和紀念人權中心的迫害是對其崇高使命和各地人權事業的侮辱。俄羅斯人民，以及數百萬遭受蘇聯時代鎮壓的人的記憶應該得到更好的回報。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）通過推特表示，“歐盟對俄羅斯最高法院清算紀念國際的決定表示強烈遺憾，該組織在保護政治壓迫和侵犯人權的記憶方面發揮了重要作用。對自己的過去進行批判性的審視，對於社會的健康發展和進步至關重要。扼殺自由最終會削弱從事這種活動的人。”

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通過聲明表示，“我懷着憤慨和擔憂得知非政府組織紀念國際被俄羅斯最高法院清算，而該組織的另一個分支‘紀念民權中心’也面臨起訴。”

勒德里昂稱，“紀念國際的解散對俄羅斯人民來說是一個巨大的損失，他們有權公平地了解自己的過去，並建立一個基於歐洲委員會所提倡的基本價值觀的社會。這也是我們兩國科學、學術和文化界的損失，我們正在努力建立一個不受政治不確定性影響的雄心勃勃的雙邊關係。”

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，“對俄羅斯法院清算俄羅斯人權團體紀念深表關切。紀念幾十年來孜孜不倦地工作，確保蘇聯時代的虐待行為永遠不會被遺忘。它的關閉是對俄羅斯言論自由的又一次令人心寒的打擊。”

德國外交部表示，該裁決“令人難以理解”，稱其與俄羅斯保護基本公民權利的國際義務相抵觸。德國外交部在一份聲明中說，“作為國際網絡的一部分，紀念組織為研究丶記錄和防止嚴重侵犯人權的行為做出了不可或缺的貢獻...像紀念這樣的組織提出的合理批評應該得到傾聽。（俄國法院）這一決定引起了我們的極大關注，尤其是因為它剝奪了受壓迫的受害者的聲音。”

波蘭外交部發言人通過聲明表示，“波蘭共和國外交部關切和失望地注意到俄羅斯聯邦最高法院今天對國際紀念協會的清算裁決。它是俄羅斯最古老、最著名和最傑出的民間社會組織之一，其活動家除其他外參與了維護人權和旨在記錄斯大林主義罪行的研究。該協會的工作成果是俄羅斯公民社會的一項寶貴成就。”

該發言人稱，“波蘭共和國感謝並高度評價該協會為揭示針對波蘭人的鎮壓真相所做的巨大努力，特別是卡廷大屠殺、奧古斯都圍捕和內務人民委員部（NKVD）的波蘭行動。無論對俄羅斯國家極權主義歷史的研究有多大限制，今天的裁決都不會使鎮壓的受害者被遺忘。”

波蘭外交部發言人稱，“波蘭共和國強烈譴責一切形式的侵犯人權行為，包括對公民社會、反對派、人權維護者和獨立媒體機構的系統性鎮壓。”

捷克外交部表示，“對俄羅斯聯邦最高法院今天禁止紀念國際的決定表示關切。對俄羅斯歷史最悠久、最受國際尊重的非政府組織的鎮壓，象徵著對公民社會的壓制和俄羅斯聯邦缺乏獨立的司法機構。這是俄羅斯當局濫用關於‘外國代理人’的法律，逐步縮小獨立和批判性思維和對話空間的又一個例子。我們回顧，這項法律違反了俄羅斯的國際人權義務。”

捷克外交部稱，“通過清算紀念和其他非政府組織，並以莫須有的罪名重判尤里·德米特里耶夫（Iouri Dmitriev）等活動家，俄羅斯當局首先是在傷害自己的公民。沒有哪個社會可以長期生活在對自己歷史的謊言中，也沒有哪個政府可以永遠掩蓋政治壓迫的真相。”

捷克外交部稱，“我們深深感謝紀念館成員和合作者的勇氣。他們的工作揭露了數以百萬計的蘇聯公民被謀殺的事實，包括數以千計的捷克人。我們支持俄羅斯聯邦所有試圖提醒我們過去的罪行並在現在保護人權的人。捷克共和國與我們的歐盟夥伴和其他盟友一起，將繼續支持他們的努力。我們呼籲俄羅斯當局重新評估他們在國際紀念館案件中的決定，並停止對民間社會和自由媒體的無端干預。”

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）通過推特表示，“對俄羅斯的紀念被關閉深感不安。這一決定不利於公民社會、人權、歷史記憶和正義。將紀念從俄羅斯抹去並不能抹去歷史的真相。”拉脫維亞等國也相繼就俄方此舉表示遺憾，並加以譴責。