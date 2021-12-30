立陶宛政府擬向受影響企業提供1.3億歐元援助

據彭博社12月30日報導，立陶宛政府正在考慮一項價值1.3億歐元的援助計畫，以支持在立陶宛和中國的外交爭端中受影響的企業。

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據波羅的海新聞社（BNS）周三報道，由於“地緣政治的緊張局勢和企業目前在中國面臨的問題，特別是出口企業”，立陶宛財政部長斯凱斯特（Gintare Skaiste）向內閣表示，已經通過歐洲區域發展基金向相關企業初步撥出600萬歐元。

美英法德四國外長29日進行通話，並表示對立陶宛加以聲援。歐盟委員會官員近日指出，不排除通過世界貿易組織來解決立陶宛與中方的貿易爭端。

德國-波羅的海商會日前以致信的方式向立陶宛政府表示，如果找不到“恢復立陶宛與中國經濟關係的建設性解決方案”，相關企業受到的限制措施可能會迫使德國投資者關閉在立陶宛的工廠。

信中強調，立陶宛對受影響企業的國家援助不會解決根本問題。德國-波羅的海商會的人員表示，“政府的財政援助或財政補償（如與經濟部的會議所討論的）不會恢復商業模式，也不會解決供應鏈中斷或對中國出口的問題”。

信中寫道，“我們代表所有成員重申，我們希望迅速找到恢復立陶宛-中國經濟關係的建設性途徑。”

同時，該商會表示，他們希望歐盟機構能夠參與到這場爭端中來。信中說，“我們明白，這不僅僅是一個雙邊問題。我們非常希望歐盟與立陶宛團結一致，能夠恢復中國對我們共同的歐盟-中國貿易規則和中國必須遵守的世貿組織規則的尊重。”