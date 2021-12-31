普京與拜登就烏克蘭危機通話，相互威脅，但仍側重外交途徑

俄羅斯總統普京與美國總統拜登30日就烏克蘭危機電話會談。在近一個小時的通話過程中，雙方相互警告對方不要輕舉妄動，但均強調願意通過外交途徑，走出危機。普京此後對會談表示滿意。

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這是美俄兩國最高領導人一個月內第二次電話會談。會談大約持續了50分鐘，烏克蘭危機是核心議題。美方稱此次會談“嚴肅、具體”。普京則對會談表示“滿意”。

在會談中，雙方都向對方發出警告。拜登表示，倘若俄羅斯有任何入侵烏克蘭的舉動，美國將會做出“堅決回應”。普京則強調，針對俄羅斯採取新的制裁措施將是“天大的錯誤”。不過，兩國領導人顯然也都強調，希望通過外交途徑，走出危機。但拜登表示，只有烏克蘭邊境緊張關係降溫，外交途徑才有可能。克里姆林宮在會談後發表的公報中，則希望俄方提出的安全保證能獲得具體的回應。

俄羅斯於2014年吞併克里米亞之後，與美歐關係持續緊張。美歐國家近日更對俄羅斯在烏克蘭邊境集結數萬軍隊表達擔憂。更何況烏克蘭東部的親俄派獨立勢力與克里姆林宮不無關聯。

俄羅斯否認有意進軍烏克蘭，但認為倘若烏克蘭加入北大西洋公約組織，則是對俄羅斯的挑釁。俄羅斯近期就其安全，提出兩項協議草案，其中重要條件就是要求北約組織停止吸收東歐國家成員，尤其是不要接收烏克蘭為新成員。

北約組織其實目前並未將接納烏克蘭為新成員提上日程，但美歐國家也並不想隨俄羅斯的要求起舞。

1月10日，美俄兩國將在日內瓦就歐洲安全問題展開會談。俄羅斯外長拉夫羅夫已經表示說，俄羅斯不會做出任何讓步。在此之前，美國也表示，無法接受俄方提出的某些要求。

歐洲聯盟密切關注位於其東部邊境的烏克蘭危機，擔心美俄會談會無視歐洲利益。為安撫歐洲方面的這種擔心，美國國務卿布林肯29日曾與英、法、德三國外長通話，一方面共同宣示，支持保證烏克蘭領土完整與獨立，另一方面表示願意協調行動，防止俄羅斯對烏克蘭的任何侵略行為。