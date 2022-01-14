德約科維奇打不成澳網公開賽了?

澳大利亞移民部長亞歷克斯-霍克今天周五1月14日宣布取消世界頭號網球運動員諾瓦克-德約科維奇的簽證，稱這位塞爾維亞人沒有接種新冠肺炎苗，可能對社會構成風險。

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世界網球排名第一的諾瓦克-德約科維奇想在沒有接種新冠肺炎疫苗的情況下進入該國，他的澳大利亞簽證今天已被第二次取消。

據澳大利亞移民部長在一份聲明中說，這一決定是 "基於健康和公共秩序的理由 "作出的。這意味着在周一開始的澳大利亞網球公開賽上瞄準創紀錄的第21個大滿貫冠軍的塞爾維亞網球明星將被禁止在三年內進入該國。據本台報道稱，當然不排除某些情況下除外。

據澳大利亞移民部長亞歷克斯-霍克在一份聲明中解釋說，"今天，我根據《移民法》第133C(3)條行使了我的權力，以公共衛生和公共秩序為由取消了諾瓦克-德約科維奇持有的簽證，理由是這一決定符合公共利益。"

目前尚不知道澳大利亞這一決定會引發何種嚴重後果，但澳大利亞在處理諾瓦克-德約科維奇的簽證事情上多被批評有政治和司法的混亂。

這位34歲的塞爾維亞球員已經陷入了政治和法律的困境，因為他參加比賽的醫療豁免權的爭議促使堪培拉在上周首次撤銷了他的簽證。

周一，澳大利亞法院推翻了這一決定，但該球員的命運仍然懸在部長的決定上。

諾瓦克-德約科維奇方面是否提出上訴？一般認為諾瓦克-德約科維奇團隊將作出回應與嘗試。

據本台在悉尼記者Gregory Plesse說：“諾瓦克-德約科維奇已經失去了在墨爾本再次比賽的所有希望。這無疑是他的團隊考慮提出簡易上訴的原因，以挽救他參加澳大利亞公開賽的最後機會。”