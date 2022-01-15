歐盟各國對立陶宛表示聲援 法國並承諾將加速反經濟脅迫措施的立法

歐盟27國外長14日在法國布勒斯特（Brest）討論歐盟與中國的關係，根據輪值主席國法國公布的議程，會議聚焦“中國對部分成員國施加的巨大政治、經濟和商業壓力”。

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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會後表示，這次會議主要討論中國對立陶宛作為對歐盟整體的影響，以及該如何緩和衝突。歐盟成員國在會議中表現出對立陶宛的“明確支持”，不過，他沒有透露歐盟打算採取什麼具體的反制措施。他還預告，歐盟預計在3月底與中國領導人召開高峰會。

法國歐洲暨外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也對受中國“恫嚇和脅迫”的立陶宛表示“完全的支持”，承諾法國將在輪值主席任內加速推動反經濟脅迫措施的立法。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）會晤，討論中國的脅迫措施，她透過推特表示，“身為歐洲人，我們團結站在一起”。會後貝爾伯克接受德國媒體訪問時強調，因應中國的關鍵是“全歐洲一起行動”。

中央社轉引德國“商報”（Handelsblatt）報導，北京對立陶宛讓台灣成立以台灣為名的代表處的激烈反應，對整個歐盟帶來挑戰。

一名歐盟外交官指出，中國對立陶宛的制裁，影響整個歐洲單一市場，歐盟作為一個整體無法接受。

日前訪問立陶宛表示聲援的德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）強調，立陶宛與中國關係緊張是“歐洲的問題”，解決關鍵在“保護歐洲單一市場免受攻擊”。