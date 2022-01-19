埃爾多安勸告俄羅斯不要入侵烏克蘭 邀請俄烏總統赴土討論分歧

土耳其總統埃爾多安1月18日在接受媒體採訪時勸告俄羅斯不要入侵烏克蘭，並稱烏克蘭是“擁有國際朋友的強大國家”。土耳其總統府發言人易卜拉欣·卡林表示，土方願為俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基會談提供平台。

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此前，土耳其向烏克蘭提供軍用無人機的舉措引起了俄方的憤怒，俄羅斯擔心這些無人機可能被烏方用於其在該國東部的兩個地區長達數年的衝突中。

埃爾多安周二在結束對阿爾巴尼亞的訪問時向土耳其媒體表示，他打算與普京討論日益緊張的俄烏邊境局勢。埃爾多安強調，“需要將戰爭從政治歷史中抹去”。他說，“這些事情使用這樣的推理是行不通的：‘我要佔領一個地方的土地，我要拿下它們’。”

埃爾多安表示，“我不認為俄羅斯入侵烏克蘭是一個現實的選擇，因為其不是一個普通國家。烏克蘭是一個強大的國家”。他支持烏克蘭希望加入北約的訴求。普京曾於去年12月批評烏克蘭部署土耳其產無人機，敦促安卡拉向基輔施加壓力，不要使用該設備。

土耳其出口的軍用無人機分別在利比亞、阿塞拜疆和亞美尼亞的衝突中發揮了關鍵作用。土方則反駁說，不能對無人機出售後被各國使用的情況負責。埃爾多安強調，他一直反對俄羅斯對烏克蘭的做法，批評其2014年吞併克里米亞。

埃爾多安向媒體表示，俄羅斯“在決定採取這一步驟之前，需要審查整個世界的情況和自身的情況”，以便決定是否入侵烏克蘭。烏克蘭和北約方面指責俄羅斯在烏克蘭北部和東部邊境部署了大約10萬名士兵和軍事物資，為可能的入侵做準備。

土耳其總統府發言人易卜拉欣·卡林表示，“埃爾多安總統已邀請兩國領導人到土耳其舉行會談，以解決他們之間的問題和分歧。土耳其願扮演任何可以扮演的角色，以緩和俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢。”

卡林稱，埃爾多安打算在未來幾周內訪問烏克蘭。卡林指出：“與此同時，我們將於俄羅斯保持緊密接觸，以避免任何會有嚴重後果的軍事行動。”

對此，俄羅斯總統發言人佩斯科夫在莫斯科接受記者採訪時拒絕了安卡拉的提議。他稱，“事實上，俄羅斯不是頓巴斯衝突的一方。在這樣的峰會上不可能找到問題的解決方案。”

另一方面，烏克蘭對土耳其的提議表示歡迎，烏克蘭外長德米特羅·庫萊巴向媒體表示：“我們將歡迎任何能夠幫助我們結束這場戰爭、歸還目前在俄羅斯控制下的烏克蘭領土的努力。”