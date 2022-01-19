德總理：若俄羅斯進攻烏克蘭，考慮停止北溪2號工程

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)1月18日表示，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，德國準備討論停止北溪二號天然氣管道項目。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）當天另在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫會談後表示，德國準備在與俄羅斯發生的有關烏克蘭的衝突中捍衛基本價值觀，即使這意味着付出高昂的經濟代價。

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北約秘書長斯托爾滕貝格周二到訪柏林並與朔爾茨等德方官員就俄烏邊境局勢等議題舉行了會談。在會後二人的聯合記者會上，有記者問，“有一個問題要問總理。在您自己的黨內，我們現在聽到更多的聲音，要求北溪2號工程不再被認為是一個私有的商業項目，但它一直是一個與某些政治條件、烏克蘭（領土）的完整性、通過烏克蘭繼續利用該管道相聯繫的項目。也許如果您不能迴避這個問題，可以問您，您是否仍然認為北溪2號是一個純粹的私有商業項目？或者說如果對烏克蘭有這樣的攻擊，這是否意味着這條管道的政治終結？這是否可以被認為是您所掌握的政治手段之一？”

朔爾茨回答說，“謝謝你的這個問題。非常清楚的是，我們確實感到有責任確保繼續通過烏克蘭轉運天然氣。我們一直感到致力於此。我們已經指出了一個特別代表，一個特使，他參與確保關於繼續過境的協議及時到位。因此，我們繼續感到對這一原則的承諾。”他補充說，“（德國）聯邦政府，時任總理與我和時任美國外長進行了非常密切的協調，達成了協議，而且我們堅持該協議的所有內容。事情的一部分是，非常清楚，如果對烏克蘭或在烏克蘭進行軍事干預，俄羅斯將不得不付出高昂的代價。”

德國前總理默克爾去年與美國總統拜登達成協議，根據該協議，德國承諾如果俄羅斯“以能源為武器或對烏克蘭採取進一步的侵略行為”，將在國家層面採取行動，並要求歐盟進行制裁。隨後有記者向朔爾茨追問，“我剛剛聽到您說您不贊成向烏克蘭提供軍事支持。所以您不贊成向烏克蘭提供軍事援助。面對我剛才列舉的這幾點。我想問您，您是否願意說北溪2號也是一個政治項目？即使是您所任職的前政府，即默克爾總理領導下的政府，當時也指出，這個項目當然也有政治含義。？”

朔爾茨表示，“使我們的能源供應多樣化並將其置於一個新的基礎之上，這確實非常重要。我們想從使用化石燃料中完全獨立出來，這個政府就是如此。這是我們一個雄心勃勃的項目；它影響到石油和天然氣作為我們工業化進程的能源資源。”他說，“這就是為什麼我們正在啟動這個政府有史以來最大的改革。我們還希望在可再生能源的幫助下提高我們的能源生產能力。到本十年末，德國將需要更多的電力，我們將從可再生能源中獲得這些電力。我們的目標是繼續以同樣的方式。正如我所說的，我們增加我們的電力供應，但要確保它不是來自石油或天然氣。”

朔爾茨說，“我們的目標是實現能源供應的多樣化，從挪威、斯堪的納維亞、北海、歐洲天然氣市場獲得這些供應，除了完全獨立於這些資源的項目之外，我們將繼續朝着這個方向努力。我們想成為無化石燃料的國家。這就是德國的國家戰略。一般來說，我不能只重複我之前說過的話，聯邦政府和前政府也已經和美國總統談過。美國政府已經就如何處理這個問題達成了一致，我們將繼續這一進程。”

有記者向二人提問，“英國決定向烏克蘭提供反坦克武器。我很想聽聽您們是否對這一步驟表示理解，或者您們是否擔心這一步驟可能導致與俄羅斯的局勢進一步升級？”對此，朔爾茨回答稱，“多年來，德國政府一直奉行一項具體戰略，其中包括我們不出口致命武器。我們沒有改變這一戰略，因為我們承擔了或當我們上台和上任時。我們在北約-俄羅斯理事會、歐安組織框架、美國和俄羅斯之間的雙邊會談，以及與諾曼底模式的會談中都奉行這一戰略。”

朔爾茨說，“我們現在必須考慮如何確保目前的升級能夠結束，如何確保我們能夠依靠烏克蘭的領土完整不受任何威脅。將不會有對烏克蘭的軍事侵略，也不會有任何其他的方式和手段，試圖通過使用武力來實現政治變革。這就是我們正在努力的，我們的努力是什麼，以及我們現在關注的談判。”

鑒於俄烏邊境緊張局勢，德國外長貝爾伯克17和18日分別對烏克蘭和俄羅斯進行了首次正式訪問。貝爾伯克周二在莫斯科與俄外長拉夫羅夫舉行了聯合記者會。貝爾伯克發表的開場白比拉夫羅夫的長了近一分鐘，她在結束準備好的發言時，對公職人員為其公民維護和平與安全的義務進行了一番陳述，這是對俄羅斯威脅對烏克蘭發動進一步侵略的指責。

貝爾伯克說：“我們這些承擔政治責任的人，最重要的職責莫過於保護我們的人民--特別是免受戰爭和暴力之害，我相信，我們可以通過成功的會談來實現這一目標，而不是相互對抗，而是相互合作。”她指出，“俄羅斯要求安全保障，這一點剛剛被再次明確。我們已經準備好就相互間的協議和步驟進行嚴肅的對話，這將為歐洲的每個人帶來更多的安全。里加人民的安全，布加勒斯特人民的安全，柏林人民的安全，聖彼得堡人民的安全。”

貝爾伯克多次強調，俄羅斯方面應對最近的安全緊張局勢和關係的不穩定負責。她說，“我帶着一個厚厚的討論文件夾來的；文件夾是厚的，因為有一系列的話題，我們有重大的，有時是根本的意見分歧。但它也很厚，因為有許多問題我們看到了更多合作的機會。” 此外，她指出，德國是一個貿易國家，依靠穩定來做生意。

貝爾伯克說：“我們在維護歐洲和平秩序方面有更根本的利益，在這種秩序中，平等和有約束力的規則適用於所有人，而且所有人都可以依賴這些規則。如果沒有共同的規則，所有的人都可以隨時參考和依賴，那麼我們歐洲的共同家園就不會有安全，無論是在經濟交流中，還是在文化交流中，無論是在友誼中，還是在家庭中，甚至在我們兩個國家的交流中，都是如此。”

針對拉夫羅夫提出的，關於俄羅斯沒有威脅衝突的說法，貝爾伯克指出，有約10萬名俄羅斯士兵被調動到烏克蘭邊境，“沒有任何可以理解的理由”。“很難不把這看作是一種威脅，”她說。貝爾伯克表示，“我們別無選擇，只能捍衛我們的共同規則，即使付出高昂的、有時是經濟的代價。”

貝爾伯克說，這個代價可能包括針對北溪2號的後果，“我們已經在這個聯邦政府的不同層面上一再重申，如果能源被（俄羅斯）用作武器，那麼也會對這條管道產生適當的後果。”拉夫羅夫在與貝爾伯克發言時為北溪2號項目辯護，稱其為 “旨在確保德國和整個歐洲的能源供應的重要項目”。他強調，該項目不應該被 “政治化”。