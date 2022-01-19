『視頻』馬克龍向歐洲議會闡述本屆歐盟輪值主席期工作重點

法國總統馬克龍19日前往斯特拉斯堡，將以歐盟輪值主席身份，向歐洲議會700多名議員，闡述本屆歐盟輪值主席期間的工作重點，闡述他的歐洲理念，也接受議員質詢。鑒於法國總統選舉首輪投票將在三個月後開始，歐盟輪值主席與即將投入本國總統競選的雙重身份可能因此成為法國籍歐洲議員抨擊的議題。

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法國自2022年1月1日起擔任歐盟輪值主席國，但法國總統馬克龍19日以歐盟輪值主席身份，在總部設在斯特拉斯堡的歐洲議會的演講，才是這次輪值主席使命的真正開始。

馬克龍在演講中闡述擔任歐盟輪值主席的六個月期間的工作重點。

經歷了特朗普四年任期對跨大西洋夥伴關係的衝擊，經歷了新冠疫情的重創，建設一個強大、自主的歐洲的思路開始在歐盟內部爭得更多支持。面對歐洲議會，馬克龍表示，希望能共同建設一個充滿未來的歐洲，一個不僅有能力應對氣候、科技、數字等領域的挑戰，也能應對地緣政治挑戰的歐洲，一個能夠把握自己未來，不依附於任何大國選擇的獨立的歐洲。

不過，這次歐洲議會演講並非馬克龍的一言堂。他必須接受各國議員質詢。歐洲議會最大黨團歐洲人民黨主席，德國籍議員Manfred Weber就表示：我們需要的是行動，不是空話。社會黨黨團主席、西班牙籍議員Iratxe Garcia Perez也提醒說：能讓法國的歐盟輪值主席任期走進歷史的，只能是所有人能共同做出的努力，而不會是總統的演講口才。

成立於1979年的歐洲議會，是唯一一個由各成員國公民直接投票選出的歐盟機制。其職能和權限也逐年擴大。馬克龍在20幾分鐘的演講後，一一回答議員提問與批評，接受質詢5個多小時。歐洲議會有何具體職能？歡迎點擊法國24電視台視頻，了解詳情