馬克龍在歐洲議會發表演講 強調歐盟應更為強大、自主

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月19日在位於斯特拉斯堡的歐洲議會發表講話，闡述了法國在今年上半年擔任歐盟輪值主席國期間的政策立場。馬克龍在講話中呼籲歐洲人要有“勇氣”，以便歐盟能夠宣稱自己是一個“未來的力量”和“主權方”，以便“不依賴其他的世界大國”。

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馬克龍周二的講話時長逾30分鐘，隨後在場的多國歐洲議會議員與他進行了近3個小時的對話。馬克龍在講話中說，“我想告訴大家，法國在擔任（歐盟）輪值主席國期間將促進我們所珍視的價值觀，也許因為這些價值觀被認為是理所當然的，所以在最近幾年最終被削弱了。我們這一代人正在重新發現法治和民主價值觀的不穩定性。”他說，“首先，政治意義上的自由民主，近年來，歐洲發明的這個政體據稱已經疲憊不堪，無法面對本世紀的巨大挑戰。”

馬克龍指出，“然而，我想在這裡說，過去幾個月的情況表明，民主國家對這一大流行病的管理，包括議會辯論、新聞自由、自由和開放的研究和學術系統，促成了比專制政權的決定更能保護生命和經濟（的成就）。我們一起具體證明了與一個正在形成的先入為主的想法相反的情況。這就是為什麼我們將因應需要為自由民主而戰。”

馬克龍強調，“為捍衛我們的選舉進程不受外國干涉的企圖而鬥爭，為繼續推進人民的主權而鬥爭。在這方面，從現在到春天，我們將繼續在‘關於歐洲未來的會議’框架內取得進展。如果它提出建議，法國在擔任輪值主席國期間將與德國一起，聯盟協議在這些條款上非常明確給予貴議會（進行相關）立法倡議的權利。”

馬克龍補充道，“為法治而戰，為有普世人權的簡單想法而戰，必須保護這些權利不受歷史的躁動及（這些運動的）領導人（地侵犯）。”他在講話中呼籲歐洲人要具有“勇氣”，以便歐盟能夠宣稱自己是一個“未來的力量”和“主權方”，以便“不依賴其他的世界大國”。作為這一雄心的說明，馬克龍希望歐洲在面對俄羅斯時與北約組織一道建立“新的安全秩序”，並呼籲與莫斯科進行“坦誠而高要求的對話”。

馬克龍表示，“接下來的幾周必須引導我們成功地提出一個安全和穩定的新秩序的歐洲建議。我們必須在歐洲人中建立它，然後在北約框架內與我們的盟友分享它，然後向俄羅斯提出這一建議並進行談判。”

馬克龍說，該框架的核心是30年前與俄羅斯達成的原則。這些原則包括拒絕使用武力或脅迫，讓各國“選擇加入他們希望加入的聯盟或機構”，“邊界不可侵犯 ”和“拒絕勢力範圍”。馬克龍強調：“我們歐洲人需要站出來維護這些固有的權利。”

在上周美國和北約與俄羅斯就俄烏邊境緊張局勢進行的密集外交活動中，歐盟沒有參與與莫斯科的直接會談。馬克龍表示，就此前他和德國前總理默克爾提出的歐盟與俄羅斯舉行直接會談的建議被其他歐盟成員國拒絕而感到遺憾。

馬克龍在講話中還指出，在法國擔任歐盟輪值主席國期間，他將推動在歐盟的《基本權利憲章》中加入墮胎權力和環境保護的條款。馬克龍在講話結束後遭到了包括代表法國極右翼政黨“國民聯盟”在內的多國民意代表的質詢。

中右翼黨團、歐洲人民黨（EPP）主席，德國人曼弗雷德·韋伯（Manfred Weber）在發言中興奮地提到了在今年4月的大選中，將與馬克龍進行競爭的法國共和黨候選人佩克雷絲(Valérie Pécresse)。韋伯說：“我很高興，現在有了佩克雷絲，我們在選舉中心有了一場真正的競爭。”

另一位歐洲議會議員，法國綠黨的總統候選人亞尼克·雅多（Yannick Jadot）則利用他的發言機會，對馬克龍在氣候問題上的“不作為”進行了抨擊。此外，來自“國民聯盟”的法國歐洲議會議員也對馬克龍的政策進行了批評。

質詢環節期間，剛上任歐洲議會議長僅1天的馬耳他保守派政治家梅措拉（Roberta Metsola）不得不對議員們的發言加以干預，試圖將討論從法國的國內政治爭鬥中拉出來。她插話說：“這不是一場國家辯論。”

德國綠黨籍歐洲議會議員比蒂克菲爾(Reinhard Bütikofer）在推特上評論道，“這場歐洲議會的辯論，據稱是為了討論法國擔任主席國期間2022年上半年的歐盟議程，但卻變成了一場混亂的、自由競爭的法國競選活動。”他打趣說，“太高興了，我們可以承受，因為我們的歐盟沒有真正的外部挑戰。”

然而，同樣來自德國綠黨的歐洲議會議員林特克（Terry Reintke）卻有完全相反的反應。她在推特上宣稱，法國綠黨同事雅多的發言捍衛了“所有歐洲環保主義者希望看到的歐洲”。