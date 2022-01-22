德防長暫排除向基輔提供武器 德國阻止愛沙尼亞向烏克蘭運送德制武器

德國國防部長蘭布雷希特(Christine Lambrecht)在1月22日發表的一篇採訪中表示，柏林暫時排除了在與俄羅斯的對峙中向烏克蘭提供武器的可能性。她指出，德國將向烏克蘭提供一座戰地醫院。據《華爾街日報》21日報導，德國正阻止其北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭運送德制武器。

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在回答記者關於德國政府對烏克蘭危機的態度的問題時，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五說，德國對武器出口有一個長期的“非常明確的立場”。他補充說：“近年來，我們不支持出口致命性武器”。德防長蘭布雷希特在德國《星期日世界報》周六刊登的專訪中重申，在俄烏邊境的安全危機中，柏林暫時不會向烏克蘭提供武器。她表示，向烏克蘭運送武器“目前無助於化解危機”，並強調德國聯邦政府在這個問題上達成了一致。

蘭布雷希特在採訪中說：“我可以理解，我們想支持烏克蘭，這正是我們已經在做的事情。”她補充說：“烏克蘭將在2月份接收一個完整的野戰醫院以及必要的培訓，所有這些都是由德國共同資助的530萬歐元。”她指出，德國“已經在聯邦國防軍的醫院裡治療重傷的烏克蘭士兵。”她說，“因此，我們站在基輔一邊。我們現在必須盡一切努力來化解危機。”

俄羅斯已向其與烏克蘭的邊界集結了約10萬名軍隊，並要求該國永遠不要成為北約成員。本周早些時候，英國向基輔空運了2000個新型反坦克導彈發射器。英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）說，“我們已經決定向烏克蘭提供輕型反裝甲防禦武器系統”，並補充說這些系統中的第一部分已於周一交付。華萊士強調，“它們不是戰略武器，對俄羅斯不構成威脅。它們是用來自衛的。”

《華爾街日報》周五報導指，德國正在阻止其北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭提供軍事支持，拒絕為德國原產武器出口到基輔發放許可證。據愛沙尼亞和德國官員介紹，柏林拒絕允許第三國向烏克蘭運送德制大炮。西方安全專家和烏克蘭認為，在歐洲危機不斷加劇之際，這一問題是對柏林武器轉讓政策的一次考驗，也顯示出美國及其歐洲盟友在針對俄羅斯在烏克蘭附近的軍事集結和要求達成共同回應方面面臨的困難。

烏克蘭國防部長奧列克西·雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在接受《華爾街日報》採訪時說：“德國，他們在向我們交付（武器）方面有很多猶豫”。德國官員說，這種僵局是由於有關向緊張地區出口武器的一項長期政策造成的。德國政府的一位發言人說：“管理武器出口的原則始終是一樣的：無論它們是直接來自德國還是來自第三國，在這個階段沒有發出任何許可。”該發言人補充說：“目前不可能估計這個過程的結果。”

一位愛沙尼亞政府官員表示，他的政府仍在努力說服德國改變主意。愛沙尼亞國防部長的顧問克里斯托·恩·瓦加（Kristo Enn Vaga）說，“希望我們能得到德國的批准，愛沙尼亞已經表明，我們希望以任何方式實際幫助烏克蘭。”烏克蘭官員表示，任何武器供應都是急需的，允許愛沙尼亞送來大炮可能是其他國家送來更多德制武器系統的先例。雖然愛沙尼亞的武器不會改變戰場上的態勢，但德國的拒絕可能被莫斯科解讀為西方國家隊伍中的另一個分裂跡象。

自俄烏邊境進展局勢不斷升溫以來，美國還一直在尋求德國的承諾，即在俄羅斯進一步入侵烏克蘭的情況下，停止“北溪2號”天然氣管道運行。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，一旦發生軍事侵略，莫斯科將付出高昂的代價，但尚未堅決承諾會停止該管道運營。