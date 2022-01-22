法總統外事顧問：若對烏克蘭進行侵略，我們將作出非常強有力的反應

法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）1月21日到訪華盛頓，就俄烏邊境緊張局勢與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等拜登政府官員進行了磋商。他當天在接受美國全國公共廣播電台（NPR）採訪時表示，“我們必須明確表示，如果（俄羅斯）對烏克蘭進行侵略，我們將作出非常強有力的反應。但在達到這一點之前，我們需要使用所有的外交手段。”

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就美俄外長周五在日內瓦舉行的會議，記者提問說，“你對今天在日內瓦舉行的會談有什麼看法？沒有明顯的突破，沒有重大的宣布。有什麼成就嗎？”

博納回答說，“我認為，首先，拉夫羅夫和布林肯確實可以會面，因為我們正處於歐洲高度動蕩的時刻，人們交談很重要。我認為，沒有人期望對這個時代的所有挑戰有任何形式的簡單答案。”他補充說，“但事實是，我們正在談論安全問題。我們正在談論與烏克蘭邊境的持續危機，等等。因此，對我們所有人，美國和歐洲人來說，眼前的挑戰是基本上找到一種與俄羅斯人對話的方式，並有可能找到共同關切的答案。”

記者問，“談話當然比開槍要好。但是，當你說我們必須找到一種與俄羅斯人對話的方式時，你是否更清楚地知道一個出口匝道的方式會是什麼樣子？”

博納說，“有許多問題需要在俄羅斯人和美國人所謂的戰略對話中得到解決。就歐洲的戰略安全對話顯然需要俄羅斯作出非常重大的決定。解決烏克蘭問題需要其他手段和其他的外交工具，如我們與德國領導的‘諾曼底模式’談判。而所有這些工具都必須在這個時間內得到實施。因此，從某種意義上說，對目前的緊張局勢有一種安撫作用。”

記者問，“布林肯國務卿上周在接受採訪時告訴我，他不認為普京已經下定決心。如你所知，拜登總統本周說，我將引用他的話，‘我的猜測是他將採取行動，他必須做一些事情’。你怎麼看？普京已經下定決心了嗎？”

博納說，“我認為，你知道，在這種情況下，一切都可能發生，這是一個更大的風險。我認為拜登總統是對的，你知道，要預測或計畫最壞的情況。我不在普京的腦子裡，我不能作出答覆，但我知道，普京會考驗我們，會考驗我們的極限。”博納續指，“因此，目前的挑戰是在原則和不能接受的事情上達成非常大的共識，因此我們可以再次採取舉措，以緩解緊張局勢，並在最具戰略性的問題上達成一致。”

記者說，“那麼，聽起來好消息是，普京可能仍然會被勸阻。他可能相信（進一步入侵烏克蘭）這不符合他的最佳利益。但聽起來這也是一個非常危險的地方，因為有這麼多未知因素。誤判的風險是如此之高。”

博納表示：“正是如此。我想說，這就是主要的風險所在。事實是，你知道，在2014年，我們一起對入侵克里米亞和隨後俄羅斯在頓巴斯的行動作出了反應。但普京沒有被嚇倒。因此，我們必須明確這一點，這當然是對的。但如果出現對烏克蘭的侵略，我們會做出非常強有力的反應。但在達到這一點之前，我們需要使用所有的外交工具，而且我們相信我們仍然有足夠的空間和能力來實踐外交。你知道，我們不想讓自己在半個歐洲的重大危機中輕言放棄。”

記者問，“拜登總統本周還表示，盟國之間存在分歧，在談到俄羅斯入侵烏克蘭會有什麼後果時，並不是所有盟國都完全一致。他說的對嗎？北約盟國有多團結？”

博納說，“我認為，之前北約外長級會議以及後來北約與俄羅斯的部長會議的結果表明，我們可以達成共識，我們可以就前進的道路和需要做的事情達成一致。那麼關於戰術以及我們目前如何打出我們不同的牌，是的，我們可能存在分歧。”他補充說，“但在實質上，我們關心的是，你知道，我們解決頓巴斯問題，這就是我們在‘諾曼底模式’的困難條件下努力做的事情。就是基本上向俄羅斯人提供他們在發給美國和北約盟國的兩份文件中的建議的答案，並且我們的答覆要儘可能地進行協調。”

記者說，“我的意思是，你會看到烏克蘭總統對拜登關於其口中‘小規模入侵’的評論的反應，這可能引發歐洲盟友對什麼是適當的不同反應。我只想直截了當地問，拜登總統是大聲說出了沉默的部分，還是他無意中說出了讓人尷尬的話，使這一切變得更加複雜？”

博納補充說，“我認為，（烏克蘭）總統澤連斯基非常清楚他不能接受什麼。而他的意思是（不能接受）任何形式的俄羅斯對他的國家的舉措。澤倫斯基總統堅稱，烏克蘭已經為自己作出了選擇，2014年的危機基本上導致了烏克蘭比以前更明確地選擇自己的陣營。烏克蘭希望得到歐盟的支持，希望得到北約的支持，這是對我們所有人的基本要求，對拜登總統，但也對馬克龍總統和其他歐洲領導人的基本要求。”他說，“所以我認為有點愚蠢，因為這關係到他國家的完整性。但是，我們再次想到的是，我認為這也是拜登總統的雄心壯志，我們需要在我們所處的位置上發揮外交的作用。”

記者問：“最後一個問題，對法國來說，（俄烏邊境危機）的利害關係是什麼？我很好奇，你知道，你將如何為美國觀眾回答這個問題，因為這種情況不在我們的後院發生。這對你們來說有多緊急，多危險？”

博納說，“危險確實存在，我們決不能低估今天歐洲的戰爭風險，如果烏克蘭的局勢不能再次得到控制。這一點至關重要。為了恢復可見性和可預測性，為了確保穩定，的確，我們需要美國的參與，美國對歐洲安全的承諾，這與我們這邊能做的是一致的，而且基本上與所有有能力在歐洲實現和平與安全的方面進行協調。”

值得一提的是，法國總統馬克龍星期三宣布，法國願意作為北約‘增強前沿部署’行動（EFP）的一部分，向羅馬尼亞派遣法軍，以強化北約東翼盟國的安全。對此，羅馬尼亞總統克勞斯·約翰尼斯（Klaus Iohannis）周四在推特上用法語回應稱：“我熱烈歡迎埃馬紐埃爾·馬克龍總統宣布法國準備參與加強北約在羅馬尼亞的（軍事）存在。”