美航母打擊群駛入地中海軍演 首批額外軍事援助物資送抵烏克蘭

美國國防部發言人1月21日宣布，從24日起將在地中海舉行大規模的北約組織海軍演習，美海軍航空母艦“杜魯門”號航母打擊群將參與演習。這項演習正值俄烏邊境局勢緊張和美、俄緊張關係持續升高之際。在同一時期，俄羅斯宣布舉行一系列橫跨太平洋、大西洋的全面軍演。此外，美國駐烏克蘭大使館當天透露指，美國對該國提供的2億美元額外安全援助中，首批重大約20萬磅的軍事設備已經送抵基輔。

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美國國防部發言人約翰·柯比(John Kirby)表示，代號“海王星打擊-2022”(Neptune Strike 2022)的軍事演習將從1月24日開始，並一直持續到2月4日，“這次演習將展示北約組織有能力整合航空母艦打擊群空軍的高端海上打擊力量，以支持北約的威懾和防禦能力”。柯比指出，這次軍事演習“早在2020年就計畫好”，並不是為了因應最近俄羅斯在烏克蘭邊境附近的軍事集結行動。

但在北約組織去年12月14日公布在網站上的信息，2022年規畫的軍事演習，並沒有列入“海王星打擊-2022”軍演。柯比強調：“演習本身並不是針對烏克蘭可能發生的情況而設計的…這確實是一次北約組織海上演習，目的是測試…我們希望確保並改進各種海上能力”。最近幾個星期，俄羅斯在烏克蘭邊境集結了約10萬大軍，引發基輔與北約夥伴擔憂，俄軍可能將進一步入侵烏克蘭。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對此表示：“我歡迎美國海軍‘哈里·杜魯門’號航母打擊群將在地中海的‘海王星打擊’演習中接受#約的指揮，這是跨大西洋團結的有力標誌。 北約將永遠做必要的事情來保護和捍衛所有盟國。”

美國拜登政府自去年以來，因為擔心烏克蘭邊界開戰，已經同意對烏克蘭提供6億5千萬美元的安全援助，其中2億美元是在去年12月間批准。美國駐烏克蘭大使館在推特上寫道：“美國將繼續提供類似的援助，以支持烏克蘭武裝部隊持續捍衛烏克蘭的主權和領土完整，抵抗俄羅斯入侵的努力。”烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和該國國防部對美方的援助表達感謝。

澤連斯基周五在推特上轉發了拜登的發言，並寫道“感謝拜登總統為烏克蘭提供的史無前例的美國外交和軍事援助。”不過，值得一提的是，據福克斯新聞22日報導，美國官員告訴福克斯新聞，國務院已經命令美國駐烏克蘭大使館人員的家屬最快於下周一開始撤離該國。

一位美國官員說，下周，預計國務院還將鼓勵美國人開始乘坐商業航班離開烏克蘭，“只要這些航班仍然可用”。報導指，先進的俄羅斯戰鬥機現在已經抵達烏克蘭北部的白俄羅斯。五角大樓擔心基輔“現在處於十字路口”，另一位官員補充說。官員們說，美國政府正計畫在未來幾天向烏克蘭運送“大量”的武器和彈藥。

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫周五在日內瓦舉行的會談沒有取得突破，儘管雙方同意繼續進行外交談判。兩位外交官將在美國下周提交對俄羅斯要求的正式答覆後再次交談。