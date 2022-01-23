拉脫維亞外長：俾斯麥曾說過，邊境上的征服者不會被雄辯所阻擋

德國國防部長蘭布雷希特(Christine Lambrecht)1月22日重申，柏林暫時排除了在與俄羅斯的對峙中向烏克蘭提供武器的可能性。據《華爾街日報》21日報導，德國正阻止其北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭運送德制武器。拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）周六在推特上借用普魯士首相俾斯麥的名言暗諷說：“邊境上的征服者不會被雄辯所阻擋。”

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波羅的海三國防長21日發表聯合聲明表示，目前三方獲得美國批准，向烏克蘭運送美製的“標槍”反坦克導彈和“毒刺”防空導彈及相關裝備。烏克蘭的北約合作夥伴，諸如美國、英國、加拿大等國也分別在俄烏邊境局勢緊張之際向基輔提供了軍事或資金援助。同為北約成員的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）周五強調，德國對武器出口有一個長期的“非常明確的立場”。他補充說：“近年來，我們不支持出口致命性武器”。

德國防長蘭布雷希特在最新的一次採訪中說：“我可以理解，我們想支持烏克蘭，這正是我們已經在做的事情。”她補充說：“烏克蘭將在2月份接收一個完整的野戰醫院以及必要的培訓，所有這些都是由德國共同資助的530萬歐元。”蘭布雷希特指出，德國“已經在聯邦國防軍的醫院裡治療重傷的烏克蘭士兵。”她說，“因此，我們站在基輔一邊。我們現在必須盡一切努力來化解危機。”

《華爾街日報》周五報導指，德國正在阻止其北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭提供軍事支持，拒絕為德國原產武器出口到基輔發放許可證。據愛沙尼亞和德國官員介紹，柏林拒絕允許第三國向烏克蘭運送德制大炮。

火上澆油的是，現已辭職的德國海軍總監舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）周五在印度的一間智庫，就烏克蘭申請加入北約的問題發表其個人觀點稱：“烏克蘭不能滿足（加入北約）的要求，因為其在頓巴斯地區被俄羅斯軍隊或他們所謂的民兵佔領。”他還提到：“克里米亞半島失去了，永遠不會回來”等爭議性言論。

烏克蘭外交部周六表示，已經為此召見了德國駐烏克蘭大使，強調舍恩巴赫的言論“絕對不可接受”。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）還通過推特指出：“烏克蘭感謝德國自2014年以來已經提供的支持，以及為解決俄烏武裝衝突所做的外交努力。但德國目前的聲明令人失望，與這種支持和努力背道而馳。”

庫列巴補充說，“德國夥伴必須停止以這種言行破壞團結，鼓勵（俄羅斯總統）弗拉基米爾·普京對烏克蘭發動新的攻擊。”基輔還強調其對德國政府“未能向烏克蘭提供防禦武器”的立場“深感失望”。

烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）22日在接受德國《世界報》採訪時表示，舍恩巴赫的辭職是不夠的，並呼籲德國政府從根本上改變其在俄烏衝突中的立場。梅爾尼克說：“我們歡迎舍恩巴赫先生提出辭職”， 然而，這種發言留下了“一個爛攤子”，“極大地質疑了德國的國際信譽和可靠性，不僅是從烏克蘭的角度來看”。

梅爾尼克說，舍恩巴赫將軍的聲明“讓整個烏克蘭公眾深感震驚”。他還稱：“烏克蘭人也不自覺地感到想起了納粹佔領時期的恐怖，當時烏克蘭人被這種居高臨下的態度視為次等人”。