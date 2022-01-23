談“聯俄抗中，克里米亞一去不復返” 德國海軍總監爭議中辭職

德國海軍總監、海軍中將舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）1月21日在印度新德里出席智庫活動時，在問答環節中發表了就俄烏中議題的爭議性言論。儘管他在當時強調這些是個人看法，不應被引述；但相關吸引眼球的講話隨後在德國國內引發爭議，並導致德國外交部和國防部的強烈不滿。烏克蘭外交部還就舍恩巴赫稱，“克里米亞半島失去了，永遠不會回來”的發言召見了德國駐烏大使。面對巨大爭議，舍恩巴赫在先表示致歉後，於22日通過聲明宣布辭職。

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舍恩巴赫1月21日出席了由新德里智庫、馬諾哈爾•帕里卡爾國防研究與分析研究所（Manohar Parrikar IDSA）就“德國的印太戰略”舉行的研討會活動。舍恩巴赫在發表主旨演講後的提問環節中，就印太和歐洲局勢及俄中議題的提問作出了相應回答。

就“新的德國聯合政府已經承認中國是一個制度性對手，這種競爭在未來可能會如何發展？”的首個問題，舍恩巴赫回答稱：“無論我們談論的是制度競爭，還是同等競爭對手，正如我所說的是非常樂觀的（看法）。我並不害怕說，中國對許多國家來說以一個敵人的方式行事，但對我們來說不是。接受的第一步是中國正在做的事情，即使在非洲或其他地方。中國不是我們想象中的友好的國家”。他強調：“中國不僅僅是一個對手”。

發言中，舍恩巴赫還談到：“默克爾一直贊成中國，但後來意識到其有一個隱藏的議程。”舍恩巴赫稱，“默克爾說，我們將採用華為的5G技術，如果中國在德國建設新的基礎設施，我們沒有問題，我們對中國購買機器人或其他東西沒有問題--沒有意識到這對其他國家意味着什麼。”在解釋中企此前如何收購了德國機器人製造商庫卡（KUKA）時，舍恩巴赫說：“庫卡機器人公司是歐洲的領跑者，被賣給了中國的一家所謂的私營公司。中國不存在私營公司。我們在同一年經歷了一次反衝，整個技術都消失了，我們看到中國沒有償還。”

舍恩巴赫說：“即使是這個講座，這不是一個講座，但即使是這個對話，也是通過（他此前在新加坡發表演講的）富勒頓講座。我知道富勒頓（講座）給許多德國政治家和利益相關者留下了深刻印象，說：‘我的上帝，中國可能不是我們想象的那個友好的國家’。”他補充說：“請理解德國，德國自1945年以來，特別是在統一以來，像中國人一樣相信某種意義上的和諧。而許多（德國）政治家，除了在俄羅斯(的問題上)，認為一切都很和諧。”

當被問及歐盟計畫支持基礎設施發展的“全球門戶”戰略（Global Gateway）的問題時，舍恩巴赫批評了中國向非洲國家貸款的性質。舍恩巴赫稱，“誰在為基礎設施工作，中國工人。誰在控制這些基礎設施，誰在為控制你們的社會而安裝閉路電視攝像機，是中國”。他稱中方正在向“獨裁者、殺手和罪犯提供資金，以換取他們的資源”。

就俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢，舍恩巴赫還談到他自己曾被國防部長官詢問過俄羅斯到底希望得到什麼的問題，他補充說：“俄羅斯真的想要一小塊烏克蘭的土地嗎？普京可能是在施壓，因為他知道他可以做到這一點，並分裂歐盟，但他真正想要的是尊重，高級別的尊重。”他稱，“給予（普京）一些尊重的成本很低，甚至是沒有成本。如果有人問我，給予他所要求的尊重很容易，而且可能也應該得到尊重。俄羅斯是一個古老的國家，俄羅斯是一個重要的國家。我們、印度、德國需要俄羅斯，因為我們需要俄羅斯來應對中國。”

舍恩巴赫向對面的印度智庫人員說：“從你的角度看可能不是，但從我的角度看，我是一個非常激進的羅馬天主教徒。我相信上帝，我相信基督教，在那裡我們有一個基督教國家，甚至普京，他是一個無神論者，但這並不重要。我認為有這樣一個大國，即使不是一個民主國家在我們這邊......作為一個雙邊夥伴，給他們一個與歐盟和美國在同一高水平上的機會。”不過，他也在講話中強調，“這是由政治家們制定的外交政策”。

就烏克蘭申請加入北約的問題，舍恩巴赫稱：“烏克蘭不能滿足（加入北約）的要求，因為他在頓巴斯地區被俄羅斯軍隊或他們所謂的民兵佔領。格魯吉亞願意成為成員，他們符合要求，但讓他們成為（北約）成員是否明智。這並不是……”他還提到：“克里米亞半島失去了，永遠不會回來”等爭議性言論。

德國和印度媒體隨後報導了舍恩巴赫在參加該研討會問答環節中發表的相關言論。對此，德國國防部的一名發言人周六向德國《圖片報》表示：“這些聲明的內容和用詞與聯邦國防部的立場完全不一致。”德國國防部指出，舍恩巴赫將有機會向他的上級，德國聯邦國防軍總監作出陳述。

據德國《明鏡周刊》報導，舍恩巴赫的爭議性發言在德國政府內部，包括國防部和外交部都引起了極大的不滿。德國國防部迅速做出了反應。在上午匆忙召開的視頻會議上，德國防長蘭布萊希特(Christine Lambrecht)、德國聯邦國防軍總監佐恩（Eberhard Zorn） 和他們的頂級公關顧問，討論如何處理舍恩巴赫的問題。

意識到問題的嚴重性後，舍恩巴赫周六通過德國海軍總監的推特賬號表示：“我在印度的一個智庫的一輪談話中的安全政策聲明反映了我當時在當地的個人意見。這些內容與聯邦政府的官方立場完全不一致。”他補充說：“不假思索，對形勢判斷失誤，我不應該那樣做。這一點毋庸置疑，這顯然是一個錯誤。”然而，舍恩巴赫的相關言論還是在德國媒體上引發軒然大波，特別是他針對俄羅斯、普京、烏克蘭和克里米亞的發言隨後被德國各大媒體報導。英語媒體也對他的發言相繼關注。

德國海軍發言人當地時間周六晚發表聲明宣布，舍恩巴赫海軍中將辭去海軍總監職務。德國海軍發言人的聲明引述舍恩巴赫的話說：“我剛剛要求聯邦國防部長解除我作為海軍總監的職責和責任，並立即生效。”舍恩巴赫在聲明中說：“我在印度發表的關於安全和軍事政策的考慮不周的聲明對我的辦公室造成了越來越大的壓力。為了防止對德國海軍、聯邦國防軍，尤其是對德意志聯邦共和國的進一步損害，我認為這一步驟是必要的。聯邦部長女士已經接受了我的請求。”

聲明指，艦隊司令和海軍副總監卡克少將（Jan Christian Kaack）將負責德國海軍的工作，直到作出正式繼任者的決定為止。德國海軍總監的推特賬號也在周日更新指，目前職位空置。